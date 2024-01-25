Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Техаса объявил о "вторжении и самозащите" - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 25.01.2024 (обновлено: 09:47 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/tekhas-1923320452.html
Губернатор Техаса объявил о "вторжении и самозащите"
Губернатор Техаса объявил о "вторжении и самозащите" - РИА Новости, 25.01.2024
Губернатор Техаса объявил о "вторжении и самозащите"
Губернатор Техаса Грег Эббот в соцсети Х объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T00:10
2024-01-25T09:47
в мире
техас
сша
мексика
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923353008_0:271:3071:1998_1920x0_80_0_0_1800260bd3a3e40d6521244c6a3796ff.jpg
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эббот в соцсети Х объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Как говорится в заявлении Эббота, администрация США во главе с Джо Байденом не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата объявить о "вторжении и праве на самозащиту". Губернатор штата настаивает, что эти меры являются частью его конституционных полномочий. "Эти полномочия высшего закона земли заменяют любые федеральные нормы об обратном. Нацгвардия Техаса, министерство общественной безопасности штата и другие служащие работают в рамках этих полномочий, а также закона штата для охраны границы", - говорится в заявлении. Как заявил Эббот, Байден не исполняет законы о защите границы и даже нарушает их, что привело к рекордному количеству нелегалов. По словам Эббота, конституция США признает за штатами право на охрану границы, если с этой задачей не справляются федеральные власти. Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Власти Техаса конфликтуют с федеральными в связи с мерами по охране границы. К примеру, администрация США пожаловалась в верховный суд страны на руководство штата после того, как нацгвардия заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. А забор из колючей проволоки якобы мешал проводить общестрановую политику по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти ждали от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения данной нормы, но не получив их обратились в суд. Администрация США называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает. Ранее суд в Техасе потребовал от губернатора штата Грега Эббота убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер против мигрантов. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тыс незаконных пересечений границы, что стало самым большим количеством за один месяц. Кроме того, рекордное количество нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет президент Джо Байден.
https://ria.ru/20240124/mask-1923121341.html
https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html
https://ria.ru/20240117/ssha-1921752955.html
техас
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923353008_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_28835f80c1fe1fdfbea375f1b914f2de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, мексика, джо байден
В мире, Техас, США, Мексика, Джо Байден
Губернатор Техаса объявил о "вторжении и самозащите"

Губернатор Техаса объявил о "вторжении и самозащите" из-за ситуации с мигрантами

© AP Photo / Eric GayГубернатор Техаса Грег Эббот
Губернатор Техаса Грег Эббот - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Губернатор Техаса Грег Эббот. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эббот в соцсети Х объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.
Как говорится в заявлении Эббота, администрация США во главе с Джо Байденом не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата объявить о "вторжении и праве на самозащиту". Губернатор штата настаивает, что эти меры являются частью его конституционных полномочий.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Маск выбрал сторону в противостоянии Техаса с Вашингтоном
Вчера, 06:34
"Эти полномочия высшего закона земли заменяют любые федеральные нормы об обратном. Нацгвардия Техаса, министерство общественной безопасности штата и другие служащие работают в рамках этих полномочий, а также закона штата для охраны границы", - говорится в заявлении.
Как заявил Эббот, Байден не исполняет законы о защите границы и даже нарушает их, что привело к рекордному количеству нелегалов. По словам Эббота, конституция США признает за штатами право на охрану границы, если с этой задачей не справляются федеральные власти.
Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.
Власти Техаса конфликтуют с федеральными в связи с мерами по охране границы. К примеру, администрация США пожаловалась в верховный суд страны на руководство штата после того, как нацгвардия заблокировала доступ к границе для патрулей федеральных служб. А забор из колючей проволоки якобы мешал проводить общестрановую политику по охране границы.
Солдат Национальной гвардии Техаса на границе с Мексикой в Игл-Пасс - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
"Гражданская война": в США пришли в ужас из-за конфликта в Техасе
13 января, 07:21
Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к рекордному количеству нелегалов, проникающих в США. В штате предпринимают свои меры по борьбе с ними, одной из которых стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Федеральные власти ждали от руководства штата заверений в том, что Техас воздержится от применения данной нормы, но не получив их обратились в суд. Администрация США называет действия штата неконституционными, а меры избыточными, поскольку, в частности, закон криминализирует то, что и так запрещено на федеральном уровне. Власти Техаса настаивают, что федеральное законодательство в этой сфере не работает.
Ранее суд в Техасе потребовал от губернатора штата Грега Эббота убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер против мигрантов.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тыс незаконных пересечений границы, что стало самым большим количеством за один месяц. Кроме того, рекордное количество нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет президент Джо Байден.
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Посол России призвал США сосредоточиться на внутренней политике
17 января, 01:06
 
В миреТехасСШАМексикаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала