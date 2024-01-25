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Новокузнецкому театру кукол "Сказ" присвоено имя Владимира Машкова
Новокузнецкому театру кукол "Сказ" присвоено имя Владимира Машкова - РИА Новости, 25.01.2024
Новокузнецкому театру кукол "Сказ" присвоено имя Владимира Машкова
Новокузнецкому театру кукол "Сказ" присвоено имя народного артиста России Владимира Машкова, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:05
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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Новокузнецкому театру кукол "Сказ" присвоено имя народного артиста России Владимира Машкова, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу назвать театр кукол "Сказ" именем народного артиста России и почетного гражданина Новокузнецка Владимира Машкова. "Владимир Львович, несмотря на свою занятость и популярность, регулярно бывает в Новокузнецке. Здесь прошло его детство, родители работали в кукольном театре, и именно Машков предложил передать театру "Сказ" реконструированное здание бывшего кинотеатра. Это способствует развитию культуры Кузбасса и помогает молодежи раскрыть свой творческий потенциал", — отметил Цивилев. Уточняется, что в театре "Сказ" мама Владимира Машкова Наталья Ивановна работала главным режиссером, его отец Лев Петрович служил артистом. Новокузнецкий театр кукол основан 8 февраля 1942 года. В этот день состоялась премьера первого спектакля "Волк и семеро козлят". Сейчас "Сказ" размещается в одном из старейших зданий города — в кинотеатре "Коммунар". Объект был реконструирован в рамках нацпроекта "Культура" и открыт в июне 2022 года. Зрительный зал рассчитан на 235 мест. Новое оборудование позволяет ставить спектакли с применением 3D-технологий и других художественных средств. Ранее сообщалось, что Сергей Цивилев поддержал идею присвоить имя заслуженного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Андрея Панина Кемеровскому институту культуры.
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новокузнецк, кемеровская область, владимир машков, сергей цивилев, андрей панин , россия
Новокузнецк, Кемеровская область, Владимир Машков, Сергей Цивилев, Андрей Панин , Россия
КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Новокузнецкому театру кукол "Сказ" присвоено имя народного артиста России Владимира Машкова, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
поддержал инициативу назвать театр кукол "Сказ" именем народного артиста России и почетного гражданина Новокузнецка
Владимира Машкова.
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"Владимир Львович, несмотря на свою занятость и популярность, регулярно бывает в Новокузнецке. Здесь прошло его детство, родители работали в кукольном театре, и именно Машков предложил передать театру "Сказ" реконструированное здание бывшего кинотеатра. Это способствует развитию культуры Кузбасса и помогает молодежи раскрыть свой творческий потенциал", — отметил Цивилев.
Уточняется, что в театре "Сказ" мама Владимира Машкова Наталья Ивановна работала главным режиссером, его отец Лев Петрович служил артистом.
Новокузнецкий театр кукол основан 8 февраля 1942 года. В этот день состоялась премьера первого спектакля "Волк и семеро козлят".
Сейчас "Сказ" размещается в одном из старейших зданий города — в кинотеатре "Коммунар". Объект был реконструирован в рамках нацпроекта "Культура" и открыт в июне 2022 года. Зрительный зал рассчитан на 235 мест. Новое оборудование позволяет ставить спектакли с применением 3D-технологий и других художественных средств.
Ранее сообщалось, что Сергей Цивилев поддержал идею присвоить имя заслуженного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Андрея Панина
Кемеровскому институту культуры.
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