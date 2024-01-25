"Летающие свиньи". На Западе предложили новое оружие для ВСУ
Telegraph: американские штурмовики A-10 упадут в огне на Украине
Самолеты A-10 Thunderbolt. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США могут поставить Украине штурмовики A-10, написал обозреватель Telegraph Дэвид Экс.
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"Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней", — заявил он.
В то же время журналист назвал поставку "бородавочников" для ВСУ маловероятной, несмотря на запрос со стороны Киева.
"Один из аргументов против отправки А-10 — чрезвычайная опасность, с которой они столкнутся, и тревожная перспектива того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины", — объяснил автор статьи.
A-10 Thunderbolt — американский штурмовик, также известный как "бородавочник", основное предназначение которого заключается в борьбе с бронетехникой противника, а также уничтожении различных наземных целей. Серийное производство таких машин завершили в 1984 году. Всего изготовлено 715 самолетов.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал поставить Киеву старые американские штурмовики A-10.