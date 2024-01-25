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"Летающие свиньи". На Западе предложили новое оружие для ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
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https://ria.ru/20240125/svini-1923329250.html
"Летающие свиньи". На Западе предложили новое оружие для ВСУ
"Летающие свиньи". На Западе предложили новое оружие для ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
"Летающие свиньи". На Западе предложили новое оружие для ВСУ
США могут поставить Украине штурмовики A-10, написал обозреватель Telegraph Дэвид Экс. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:33
2024-01-25T03:33
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США могут поставить Украине штурмовики A-10, написал обозреватель Telegraph Дэвид Экс."Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней", — заявил он.В то же время журналист назвал поставку "бородавочников" для ВСУ маловероятной, несмотря на запрос со стороны Киева."Один из аргументов против отправки А-10 — чрезвычайная опасность, с которой они столкнутся, и тревожная перспектива того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины", — объяснил автор статьи.Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал поставить Киеву старые американские штурмовики A-10.
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
"Летающие свиньи". На Западе предложили новое оружие для ВСУ

Telegraph: американские штурмовики A-10 упадут в огне на Украине

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Paul Villanueva IIСамолеты A-10 Thunderbolt
Самолеты A-10 Thunderbolt - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Paul Villanueva II
Самолеты A-10 Thunderbolt. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США могут поставить Украине штурмовики A-10, написал обозреватель Telegraph Дэвид Экс.
«
"Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней", — заявил он.
В то же время журналист назвал поставку "бородавочников" для ВСУ маловероятной, несмотря на запрос со стороны Киева.
"Один из аргументов против отправки А-10 — чрезвычайная опасность, с которой они столкнутся, и тревожная перспектива того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины", — объяснил автор статьи.

A-10 Thunderbolt — американский штурмовик, также известный как "бородавочник", основное предназначение которого заключается в борьбе с бронетехникой противника, а также уничтожении различных наземных целей. Серийное производство таких машин завершили в 1984 году. Всего изготовлено 715 самолетов.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал поставить Киеву старые американские штурмовики A-10.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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