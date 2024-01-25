https://ria.ru/20240125/svini-1923329250.html

"Летающие свиньи". На Западе предложили новое оружие для ВСУ

"Летающие свиньи". На Западе предложили новое оружие для ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024

"Летающие свиньи". На Западе предложили новое оружие для ВСУ

США могут поставить Украине штурмовики A-10, написал обозреватель Telegraph Дэвид Экс. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T03:33

2024-01-25T03:33

2024-01-25T03:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США могут поставить Украине штурмовики A-10, написал обозреватель Telegraph Дэвид Экс."Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней", — заявил он.В то же время журналист назвал поставку "бородавочников" для ВСУ маловероятной, несмотря на запрос со стороны Киева."Один из аргументов против отправки А-10 — чрезвычайная опасность, с которой они столкнутся, и тревожная перспектива того, что десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины", — объяснил автор статьи.Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал поставить Киеву старые американские штурмовики A-10.

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923327311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины