https://ria.ru/20240125/sunak-1923348567.html
СМИ: группа однопартийцев британского премьера хочет добиться его отставки
СМИ: группа однопартийцев британского премьера хочет добиться его отставки - РИА Новости, 25.01.2024
СМИ: группа однопартийцев британского премьера хочет добиться его отставки
Группа депутатов британского парламента из правящей Консервативной партии, куда входит и премьер страны Риши Сунак, хочет добиться его отставки до выборов,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:24
2024-01-25T09:24
2024-01-25T09:24
в мире
великобритания
лондон
риши сунак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827028754_218:355:2713:1758_1920x0_80_0_0_311b8c3911f70893e4dc63c0bb521c43.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Группа депутатов британского парламента из правящей Консервативной партии, куда входит и премьер страны Риши Сунак, хочет добиться его отставки до выборов, чтобы остаться у власти на фоне роста популярности оппозиции, сообщает газета Times со ссылкой на источники. "Группа мятежников базируется в центре Лондона. Говорят, что они работают примерно с десятью депутатами от консерваторов и готовят планы отстранить Сунака от должности. Экс-глава МВД Суэлла Браверман, по слухам, также состоит в числе тех, кто уверен в необходимости найти нового премьер-министра", - пишет издание.По данным Times, кроме депутатов-консерваторов над планами по отставке Сунака работают и бывшие политические советники, ранее работавшие на британское правительство. Согласно газете, "мятежники" хорошо мотивированы, организованны и имеют сторонников "с глубокими карманами". По данным издания, противники Сунака уверены, что ситуация для него будет только ухудшаться, а в мае для консерваторов настанет череда "сокрушительных" результатов на местных выборах, особенно в тех регионах, которые имеют ключевое значение для партии на всеобщих выборах. Стратегия противников премьера состоит в том, чтобы за три месяца заручиться поддержкой достаточного числа парламентариев от Консервативной партии, чтобы начать процесс внутрипартийной борьбы. В правительстве, однако, не верят, что им удастся одержать победу над Сунаком, отмечает издание. В декабре 2023 года опрос исследовательской компании YouGov показал, что 70% граждан Великобритании негативно относятся к премьеру страны Риши Сунаку и лишь 21% одобряют его деятельность, что стало самым низким показателем за все время его нахождения на посту премьер-министра. В начале января Сунак заявил, что проведение новых всеобщих выборов в Великобритании запланировано на вторую половину 2024 года.
https://ria.ru/20240118/votum-1922109276.html
https://ria.ru/20240113/sunak-1921098411.html
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
великобритания
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827028754_144:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_798e1aa318adf7617854c8dcad76eac9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, риши сунак
В мире, Великобритания, Лондон, Риши Сунак
СМИ: группа однопартийцев британского премьера хочет добиться его отставки
Times: группа консерваторов хочет добиться отставки Сунака с поста премьера
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Группа депутатов британского парламента из правящей Консервативной партии, куда входит и премьер страны Риши Сунак, хочет добиться его отставки до выборов, чтобы остаться у власти на фоне роста популярности оппозиции, сообщает газета Times
со ссылкой на источники.
"Группа мятежников базируется в центре Лондона
. Говорят, что они работают примерно с десятью депутатами от консерваторов и готовят планы отстранить Сунака от должности. Экс-глава МВД Суэлла Браверман, по слухам, также состоит в числе тех, кто уверен в необходимости найти нового премьер-министра", - пишет издание.
В Великобритании призвали выразить вотум недоверия Сунаку, пишут СМИ
По данным Times, кроме депутатов-консерваторов над планами по отставке Сунака работают и бывшие политические советники, ранее работавшие на британское правительство.
Согласно газете, "мятежники" хорошо мотивированы, организованны и имеют сторонников "с глубокими карманами". По данным издания, противники Сунака уверены, что ситуация для него будет только ухудшаться, а в мае для консерваторов настанет череда "сокрушительных" результатов на местных выборах, особенно в тех регионах, которые имеют ключевое значение для партии на всеобщих выборах.
Стратегия противников премьера состоит в том, чтобы за три месяца заручиться поддержкой достаточного числа парламентариев от Консервативной партии, чтобы начать процесс внутрипартийной борьбы. В правительстве, однако, не верят, что им удастся одержать победу над Сунаком, отмечает издание.
Сунак вызвал к себе отвращение одной фразой про Украину
В декабре 2023 года опрос исследовательской компании YouGov показал, что 70% граждан Великобритании
негативно относятся к премьеру страны Риши Сунаку и лишь 21% одобряют его деятельность, что стало самым низким показателем за все время его нахождения на посту премьер-министра.
В начале января Сунак заявил, что проведение новых всеобщих выборов в Великобритании запланировано на вторую половину 2024 года.
Для англосаксов настало время расплаты