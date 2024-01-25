https://ria.ru/20240125/sunak-1923348567.html

СМИ: группа однопартийцев британского премьера хочет добиться его отставки

СМИ: группа однопартийцев британского премьера хочет добиться его отставки - РИА Новости, 25.01.2024

СМИ: группа однопартийцев британского премьера хочет добиться его отставки

Группа депутатов британского парламента из правящей Консервативной партии, куда входит и премьер страны Риши Сунак, хочет добиться его отставки до выборов,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:24

2024-01-25T09:24

2024-01-25T09:24

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Группа депутатов британского парламента из правящей Консервативной партии, куда входит и премьер страны Риши Сунак, хочет добиться его отставки до выборов, чтобы остаться у власти на фоне роста популярности оппозиции, сообщает газета Times со ссылкой на источники. "Группа мятежников базируется в центре Лондона. Говорят, что они работают примерно с десятью депутатами от консерваторов и готовят планы отстранить Сунака от должности. Экс-глава МВД Суэлла Браверман, по слухам, также состоит в числе тех, кто уверен в необходимости найти нового премьер-министра", - пишет издание.По данным Times, кроме депутатов-консерваторов над планами по отставке Сунака работают и бывшие политические советники, ранее работавшие на британское правительство. Согласно газете, "мятежники" хорошо мотивированы, организованны и имеют сторонников "с глубокими карманами". По данным издания, противники Сунака уверены, что ситуация для него будет только ухудшаться, а в мае для консерваторов настанет череда "сокрушительных" результатов на местных выборах, особенно в тех регионах, которые имеют ключевое значение для партии на всеобщих выборах. Стратегия противников премьера состоит в том, чтобы за три месяца заручиться поддержкой достаточного числа парламентариев от Консервативной партии, чтобы начать процесс внутрипартийной борьбы. В правительстве, однако, не верят, что им удастся одержать победу над Сунаком, отмечает издание. В декабре 2023 года опрос исследовательской компании YouGov показал, что 70% граждан Великобритании негативно относятся к премьеру страны Риши Сунаку и лишь 21% одобряют его деятельность, что стало самым низким показателем за все время его нахождения на посту премьер-министра. В начале января Сунак заявил, что проведение новых всеобщих выборов в Великобритании запланировано на вторую половину 2024 года.

https://ria.ru/20240118/votum-1922109276.html

https://ria.ru/20240113/sunak-1921098411.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, лондон, риши сунак