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КС вступился за москвичку в споре о выплатах за затопление квартиры - РИА Новости, 25.01.2024
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14:28 25.01.2024 (обновлено: 14:30 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/sud-1923424670.html
КС вступился за москвичку в споре о выплатах за затопление квартиры
КС вступился за москвичку в споре о выплатах за затопление квартиры - РИА Новости, 25.01.2024
КС вступился за москвичку в споре о выплатах за затопление квартиры
Конституционный суд направил на пересмотр дело пенсионерки из Москвы, которая не смогла добиться индексации выплат, взысканных в ее пользу с государственной... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:28
2024-01-25T14:30
происшествия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Конституционный суд направил на пересмотр дело пенсионерки из Москвы, которая не смогла добиться индексации выплат, взысканных в ее пользу с государственной управляющей компании за затопление квартиры, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности статьи 208 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ, пунктов 1 и 2 статьи 242.1 и пункта 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ, а также пунктов 1 и 2, абзаца первого пункта 5, абзаца первого пункта 6, абзаца первого пункта 7 части 20 статьи 30 федерального закона от 8 мая 2010 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" рассмотрено по жалобам двух заявителей. История вопроса Как информирует пресс-служба КС РФ, пенсионерка из Москвы Ирина Гусева в декабре 2021 года взыскала с государственного бюджетного учреждения "Жилищник Ивановского района" более 400 тысяч рублей в качестве возмещения вреда за затопление квартиры. Исполнительный лист был предъявлен в феврале и исполнен в марте 2022 года. Осужденный Сергей Тихомиров в июне 2021 года взыскал с ФСИН компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, но реализация решения была задержана из-за ошибочного направления исполнительного листа в другую инстанцию. Оба заявителя обратились в суд для индексации присуждённых выплат с момента вынесения судебного решения. Гусева рассчитывала получить около 92 тысяч рублей, а Тихомиров – 1 тысячу рублей. "Поскольку денежные средства были выплачены пострадавшим в трехмесячный срок со дня предъявления исполнительного листа согласно Бюджетному кодексу РФ, суды отказались индексировать выплаты. Заявители указывают, что действующее законодательство препятствует индексации денежных средств, источником которых является бюджетная система РФ", – приводится в релизе позиция заявителей. Позиция Конституционного суда Как отметил Конституционный суд, задержка исполнения судебного решения нарушает права граждан на справедливое правосудие и предполагает компенсацию путем индексации взыскиваемых сумм. Ранее КС уже уточнял, что при взыскании с организаций бюджетной сферы срок индексации средств, присужденных в рамках арбитражного судопроизводства, исчисляется со дня поступления исполнительных документов к исполнению. По оценке Конституционного суда, это может относиться и к нормам ГПК РФ. При этом оспариваемый закон от 8 мая 2010 года не отводит на исполнение судебных решений три месяца со дня поступления исполнительных документов, но на практике суды используют трехмесячный срок из норм Бюджетного кодекса и отказывают в индексации. "Это усугубляет неблагоприятные последствия для взыскателей в виде неодинаковых условий определения периода индексации в зависимости от субъекта, с которого осуществляется взыскание, и порождает неопределённость. Кроме того, взыскатель не может нести негативных последствий из-за ошибки суда, выраженной в направлении документов не в тот орган. Финансовые издержки от неправильных действий государственного органа должны нести публичные образования. Таким образом все оспариваемые заявителями нормы в их взаимосвязи признаны не соответствующими Конституции РФ", – приводится в релизе вывод КС России. Конституционный суд предписал законодателю изменить правовое регулирование, указав, что он "не лишен возможности предусмотреть особенности определения дня, с которого должен исчисляться срок индексации присужденных судом денежных сумм" в зависимости от роли бюджетных учреждений в правовых отношениях. "Судебные акты, вынесенные по делам с участием граждан Гусевой Ирины Валентиновны и Тихомирова Сергея Николаевича по вопросу индексации присужденных денежных сумм, подлежат пересмотру в установленном порядке", – заключается в постановлении КС России.
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происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, конституционный суд рф
Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Москва, Конституционный суд РФ
КС вступился за москвичку в споре о выплатах за затопление квартиры

КС вступился за москвичку, которой не индексировали выплаты за затопление жилья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Конституционный суд направил на пересмотр дело пенсионерки из Москвы, которая не смогла добиться индексации выплат, взысканных в ее пользу с государственной управляющей компании за затопление квартиры, следует из материалов суда.
Дело о проверке конституционности статьи 208 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ, пунктов 1 и 2 статьи 242.1 и пункта 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ, а также пунктов 1 и 2, абзаца первого пункта 5, абзаца первого пункта 6, абзаца первого пункта 7 части 20 статьи 30 федерального закона от 8 мая 2010 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" рассмотрено по жалобам двух заявителей.
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История вопроса

Как информирует пресс-служба КС РФ, пенсионерка из Москвы Ирина Гусева в декабре 2021 года взыскала с государственного бюджетного учреждения "Жилищник Ивановского района" более 400 тысяч рублей в качестве возмещения вреда за затопление квартиры. Исполнительный лист был предъявлен в феврале и исполнен в марте 2022 года.
Осужденный Сергей Тихомиров в июне 2021 года взыскал с ФСИН компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, но реализация решения была задержана из-за ошибочного направления исполнительного листа в другую инстанцию.
Оба заявителя обратились в суд для индексации присуждённых выплат с момента вынесения судебного решения. Гусева рассчитывала получить около 92 тысяч рублей, а Тихомиров – 1 тысячу рублей.
"Поскольку денежные средства были выплачены пострадавшим в трехмесячный срок со дня предъявления исполнительного листа согласно Бюджетному кодексу РФ, суды отказались индексировать выплаты. Заявители указывают, что действующее законодательство препятствует индексации денежных средств, источником которых является бюджетная система РФ", – приводится в релизе позиция заявителей.
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Позиция Конституционного суда

Как отметил Конституционный суд, задержка исполнения судебного решения нарушает права граждан на справедливое правосудие и предполагает компенсацию путем индексации взыскиваемых сумм. Ранее КС уже уточнял, что при взыскании с организаций бюджетной сферы срок индексации средств, присужденных в рамках арбитражного судопроизводства, исчисляется со дня поступления исполнительных документов к исполнению. По оценке Конституционного суда, это может относиться и к нормам ГПК РФ.
При этом оспариваемый закон от 8 мая 2010 года не отводит на исполнение судебных решений три месяца со дня поступления исполнительных документов, но на практике суды используют трехмесячный срок из норм Бюджетного кодекса и отказывают в индексации.
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"Это усугубляет неблагоприятные последствия для взыскателей в виде неодинаковых условий определения периода индексации в зависимости от субъекта, с которого осуществляется взыскание, и порождает неопределённость. Кроме того, взыскатель не может нести негативных последствий из-за ошибки суда, выраженной в направлении документов не в тот орган. Финансовые издержки от неправильных действий государственного органа должны нести публичные образования. Таким образом все оспариваемые заявителями нормы в их взаимосвязи признаны не соответствующими Конституции РФ", – приводится в релизе вывод КС России.
Конституционный суд предписал законодателю изменить правовое регулирование, указав, что он "не лишен возможности предусмотреть особенности определения дня, с которого должен исчисляться срок индексации присужденных судом денежных сумм" в зависимости от роли бюджетных учреждений в правовых отношениях.
"Судебные акты, вынесенные по делам с участием граждан Гусевой Ирины Валентиновны и Тихомирова Сергея Николаевича по вопросу индексации присужденных денежных сумм, подлежат пересмотру в установленном порядке", – заключается в постановлении КС России.
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