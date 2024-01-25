https://ria.ru/20240125/strelkov-1923416129.html

Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии

Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии - РИА Новости, 25.01.2024

Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам заключения по делу о призывах к экстремизму, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:02

2024-01-25T14:02

2024-01-25T16:19

происшествия

московский городской суд

игорь стрелков

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам заключения по делу о призывах к экстремизму, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судья.Подсудимому также запретили в течение трех лет администрировать сайты в интернете.Как сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов, защита будет обжаловать приговор.Прокурор просил приговорить фигуранта дела к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима при максимально возможных пяти годах.Слушания проходили в закрытом режиме, но оглашение резолютивной части приговора открыли для публики.Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете после двух постов в Telegram-канале и 21 июля 2023 года задержали.Своей вины он не признал.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московский городской суд, игорь стрелков