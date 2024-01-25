https://ria.ru/20240125/strelkov-1923416129.html
Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии
Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии - РИА Новости, 25.01.2024
Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии
Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам заключения по делу о призывах к экстремизму, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:02
2024-01-25T14:02
2024-01-25T16:19
происшествия
московский городской суд
игорь стрелков
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам заключения по делу о призывах к экстремизму, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судья.Подсудимому также запретили в течение трех лет администрировать сайты в интернете.Как сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов, защита будет обжаловать приговор.Прокурор просил приговорить фигуранта дела к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима при максимально возможных пяти годах.Слушания проходили в закрытом режиме, но оглашение резолютивной части приговора открыли для публики.Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете после двух постов в Telegram-канале и 21 июля 2023 года задержали.Своей вины он не признал.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский городской суд, игорь стрелков
Происшествия, Московский городской суд, Игорь Стрелков
Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии
Мосгорсуд приговорил Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам заключения по делу о призывах к экстремизму, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«
"Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима", — огласила решение судья.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
Подсудимому также запретили в течение трех лет администрировать сайты в интернете.
Как сообщил РИА Новости адвокат Александр Молохов, защита будет обжаловать приговор.
Прокурор просил приговорить фигуранта дела к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима при максимально возможных пяти годах.
Слушания проходили в закрытом режиме, но оглашение резолютивной части приговора открыли для публики.
Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете после двух постов в Telegram-канале и 21 июля 2023 года задержали.
Своей вины он не признал.
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