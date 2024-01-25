https://ria.ru/20240125/stipendiya-1923451618.html
В России повысили президентскую стипендию
В России повысили президентскую стипендию - РИА Новости, 25.01.2024
В России повысили президентскую стипендию
Президент России Владимир Путин объявил о решении повысить президентскую стипендию, она теперь составит 30 тысяч рублей, а правительственная стипендия -... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:04
2024-01-25T16:04
2024-01-25T16:23
россия
общество
владимир путин
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о решении повысить президентскую стипендию, она теперь составит 30 тысяч рублей, а правительственная стипендия - примерно 20 тысяч."Мною принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей. Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий правительства. Правительственная стипендия будет где-то 20 тысяч рублей", - сообщил Путин на встрече со студентами.
https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923447891.html
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россия, общество, владимир путин, навигатор абитуриента
Россия, Общество, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
В России повысили президентскую стипендию
Путин объявил о повышении президентской стипендии до 30 тысяч рублей
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о решении повысить президентскую стипендию, она теперь составит 30 тысяч рублей, а правительственная стипендия - примерно 20 тысяч.
"Мною принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей. Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий правительства. Правительственная стипендия будет где-то 20 тысяч рублей", - сообщил Путин на встрече со студентами.
Путин рассказал о роли образования для будущего России