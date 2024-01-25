https://ria.ru/20240125/stantsiya-1923359452.html

В Новотроицке три человека пострадали при обрушении насосной станции

В Новотроицке три человека пострадали при обрушении насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024

В Новотроицке три человека пострадали при обрушении насосной станции

Трое пострадали, по предварительной информации, при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, под завалами могут находиться еще порядка семи... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:22

2024-01-25T10:22

2024-01-25T10:37

происшествия

новотроицк

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Трое пострадали, по предварительной информации, при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, под завалами могут находиться еще порядка семи человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в экстренных службах сообщили об обрушении в Новотроицке канализационно-насосной станции. "Пострадали три человека, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства. По его словам, под завалами рухнувшего здания могут находиться еще до семи человек.Позже информацию о пострадавших подтвердили в МЧС региона."Три человека пострадали, ими занимаются медики, сейчас спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших", - сказали журналистам в пресс-службе главка МЧС.По данным ведомства, в Новотроицке введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

https://ria.ru/20240125/mchs-1923357184.html

новотроицк

оренбургская область

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происшествия, новотроицк, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)