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В Новотроицке три человека пострадали при обрушении насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024
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10:22 25.01.2024 (обновлено: 10:37 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/stantsiya-1923359452.html
В Новотроицке три человека пострадали при обрушении насосной станции
В Новотроицке три человека пострадали при обрушении насосной станции - РИА Новости, 25.01.2024
В Новотроицке три человека пострадали при обрушении насосной станции
Трое пострадали, по предварительной информации, при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, под завалами могут находиться еще порядка семи... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:22
2024-01-25T10:37
происшествия
новотроицк
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Трое пострадали, по предварительной информации, при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, под завалами могут находиться еще порядка семи человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в экстренных службах сообщили об обрушении в Новотроицке канализационно-насосной станции. "Пострадали три человека, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства. По его словам, под завалами рухнувшего здания могут находиться еще до семи человек.Позже информацию о пострадавших подтвердили в МЧС региона."Три человека пострадали, ими занимаются медики, сейчас спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших", - сказали журналистам в пресс-службе главка МЧС.По данным ведомства, в Новотроицке введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
https://ria.ru/20240125/mchs-1923357184.html
новотроицк
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происшествия, новотроицк, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новотроицк, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новотроицке три человека пострадали при обрушении насосной станции

В Оренбургской области трое пострадали при обрушении здания насосной станции

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте Место обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. 25 января 2024
Место обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области/ВКонтакте
Место обрушения на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. 25 января 2024
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Трое пострадали, по предварительной информации, при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, под завалами могут находиться еще порядка семи человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в экстренных службах сообщили об обрушении в Новотроицке канализационно-насосной станции.
«
"Пострадали три человека, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, под завалами рухнувшего здания могут находиться еще до семи человек.
Позже информацию о пострадавших подтвердили в МЧС региона.
"Три человека пострадали, ими занимаются медики, сейчас спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших", - сказали журналистам в пресс-службе главка МЧС.
По данным ведомства, в Новотроицке введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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ПроисшествияНовотроицкОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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