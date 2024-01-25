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Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву по делу о кибермошенничестве - РИА Новости, 25.01.2024
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22:16 25.01.2024 (обновлено: 22:25 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ssha-1923528653.html
Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву по делу о кибермошенничестве
Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву по делу о кибермошенничестве - РИА Новости, 25.01.2024
Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву по делу о кибермошенничестве
Суд в США приговорил россиянина Владимира Дунаева к 5 годам 4 месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве, говорится в решении. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T22:16
2024-01-25T22:25
сша
в мире
южная корея
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Суд в США приговорил россиянина Владимира Дунаева к 5 годам 4 месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве, говорится в решении."Подсудимый приговорен к 64 месяцам тюрьмы с учетом времени, проведенного под стражей, и 5 годам под надзором после освобождения", - говорится в опубликованном решении.Дунаев ранее признал вину по двум эпизодам.По запросу США в Южной Корее 25 мая был задержан россиянин Владимир Дунаев по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. 29 октября Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина в США.Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России.
https://ria.ru/20240123/ochigava-1922873622.html
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сша, в мире, южная корея, россия
США, В мире, Южная Корея, Россия
Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву по делу о кибермошенничестве

Суд в США приговорил Дунаева к 64 месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Суд в США приговорил россиянина Владимира Дунаева к 5 годам 4 месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве, говорится в решении.
"Подсудимый приговорен к 64 месяцам тюрьмы с учетом времени, проведенного под стражей, и 5 годам под надзором после освобождения", - говорится в опубликованном решении.
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Дунаев ранее признал вину по двум эпизодам.
По запросу США в Южной Корее 25 мая был задержан россиянин Владимир Дунаев по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. 29 октября Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина в США.
Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России.
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