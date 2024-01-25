https://ria.ru/20240125/ssha-1923528653.html

Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву по делу о кибермошенничестве

Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву по делу о кибермошенничестве - РИА Новости, 25.01.2024

Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву по делу о кибермошенничестве

Суд в США приговорил россиянина Владимира Дунаева к 5 годам 4 месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве, говорится в решении. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T22:16

2024-01-25T22:16

2024-01-25T22:25

сша

в мире

южная корея

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551556_0:207:3076:1937_1920x0_80_0_0_f61e614919fc6ee655f9a6405f6d9113.jpg

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Суд в США приговорил россиянина Владимира Дунаева к 5 годам 4 месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве, говорится в решении."Подсудимый приговорен к 64 месяцам тюрьмы с учетом времени, проведенного под стражей, и 5 годам под надзором после освобождения", - говорится в опубликованном решении.Дунаев ранее признал вину по двум эпизодам.По запросу США в Южной Корее 25 мая был задержан россиянин Владимир Дунаев по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. 29 октября Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина в США.Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России.

https://ria.ru/20240123/ochigava-1922873622.html

https://ria.ru/20240112/torden-1920859418.html

сша

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, южная корея, россия