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Отношения России и США находятся "в очень плохой точке", заявил дипломат
Отношения России и США находятся "в очень плохой точке", заявил дипломат - РИА Новости, 25.01.2024
Отношения России и США находятся "в очень плохой точке", заявил дипломат
Отношения России и США находятся в "очень-очень плохой точке", заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя слова главы МИД РФ Сергея... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:32
2024-01-25T18:32
2024-01-25T18:34
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ООН, 25 янв - РИА Новости. Отношения России и США находятся в "очень-очень плохой точке", заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. В среду на пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что отношения между США и Россией на низком уровне - "точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ". "Отношения не в лучшем состоянии. Мы общаемся с ними, когда нам нужно здесь, в Нью-Йорке. Но опять же, отношения находятся в очень-очень плохой точке",- сказал Вуд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, оон, в мире
Отношения России и США находятся "в очень плохой точке", заявил дипломат
Зампостпреда США при ООН Вуд: отношения с Россией в очень-очень плохой точке
ООН, 25 янв - РИА Новости. Отношения России и США находятся в "очень-очень плохой точке", заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В среду на пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что отношения между США и Россией на низком уровне - "точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ".
"Отношения не в лучшем состоянии. Мы общаемся с ними, когда нам нужно здесь, в Нью-Йорке
. Но опять же, отношения находятся в очень-очень плохой точке",- сказал Вуд.
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