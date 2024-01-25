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"Весь мир смеется". В США признались в содеянном на Украине
"Весь мир смеется". В США признались в содеянном на Украине - РИА Новости, 25.01.2024
"Весь мир смеется". В США признались в содеянном на Украине
США опозорились из-за провальной политики по Украине, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:25
2024-01-25T06:25
2024-01-25T06:25
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США опозорились из-за провальной политики по Украине, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."Наши провалы на Украине выставляют нас в глазах остального мира абсолютно смехотворными", — заявил Макгрегор.Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Америка должна быть благодарна Киеву за то, что ни один американец не погиб на Украине. Макгрегор ответил на его заявление и напомнил, что уже 400 американских наемников расстались с жизнью, сражаясь за ВСУ. По словам бывшего советника Пентагона, правительство и дальше будет скрывать эту информацию.
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"Весь мир смеется". В США признались в содеянном на Украине
Дуглас Макгрегор: США опозорились на весь мир из-за провалов на Украине