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"Весь мир смеется". В США признались в содеянном на Украине - РИА Новости, 25.01.2024
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06:25 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/ssha-1923335728.html
"Весь мир смеется". В США признались в содеянном на Украине
"Весь мир смеется". В США признались в содеянном на Украине - РИА Новости, 25.01.2024
"Весь мир смеется". В США признались в содеянном на Украине
США опозорились из-за провальной политики по Украине, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:25
2024-01-25T06:25
в мире
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америка
линдси грэм
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США опозорились из-за провальной политики по Украине, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."Наши провалы на Украине выставляют нас в глазах остального мира абсолютно смехотворными", — заявил Макгрегор.Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Америка должна быть благодарна Киеву за то, что ни один американец не погиб на Украине. Макгрегор ответил на его заявление и напомнил, что уже 400 американских наемников расстались с жизнью, сражаясь за ВСУ. По словам бывшего советника Пентагона, правительство и дальше будет скрывать эту информацию.
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в мире, украина, сша, америка, линдси грэм, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Америка, Линдси Грэм, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Весь мир смеется". В США признались в содеянном на Украине

Дуглас Макгрегор: США опозорились на весь мир из-за провалов на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США опозорились из-за провальной политики по Украине, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«
"Наши провалы на Украине выставляют нас в глазах остального мира абсолютно смехотворными", — заявил Макгрегор.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Америка должна быть благодарна Киеву за то, что ни один американец не погиб на Украине. Макгрегор ответил на его заявление и напомнил, что уже 400 американских наемников расстались с жизнью, сражаясь за ВСУ. По словам бывшего советника Пентагона, правительство и дальше будет скрывать эту информацию.
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В миреУкраинаСШААмерикаЛиндси ГрэмМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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