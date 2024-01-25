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Суд оставил на свободе жительницу Калифорнии, которая зарезала бойфренда
Суд оставил на свободе жительницу Калифорнии, которая зарезала бойфренда - РИА Новости, 25.01.2024
Суд оставил на свободе жительницу Калифорнии, которая зарезала бойфренда
Калифорнийский суд решил оставить на свободе молодую жительницу штата, которая в состоянии наркотического психоза зарезала бойфренда, нанеся ему более сотни... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:16
2024-01-25T06:16
2024-01-25T09:27
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Калифорнийский суд решил оставить на свободе молодую жительницу штата, которая в состоянии наркотического психоза зарезала бойфренда, нанеся ему более сотни ножевых ранений, сообщила газета New York Post. Брин Спежчер получила два года условно и сто часов общественных работ за непредумышленное убийство, совершенное в 2018 году. Судья в округе Вентура постановил, что 33-летняя женщина под влиянием марихуаны "не контролировала свои действия". Спежчер 108 раз ударила ножом для резки хлеба своего друга Чада О"Мелия и полоснула себя по горлу, когда полицейские попытались ее обезоружить. Защита строилась на том, чтобы доказать, что интоксикация не была добровольной: О"Мелия якобы принудил Спежчер ко второй затяжке после того, как первая не возымела искомого эффекта.
https://ria.ru/20240109/argentina-1920209036.html
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в мире, калифорния, сша
Суд оставил на свободе жительницу Калифорнии, которая зарезала бойфренда
Суд освободил жительницу Калифорнии, которая 108 раз ударила ножом бойфренда
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости.
Калифорнийский суд решил оставить на свободе молодую жительницу штата, которая в состоянии наркотического психоза зарезала бойфренда, нанеся ему более сотни ножевых ранений, сообщила газета New York Post
.
Брин Спежчер получила два года условно и сто часов общественных работ за непредумышленное убийство, совершенное в 2018 году.
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Судья в округе Вентура постановил, что 33-летняя женщина под влиянием марихуаны "не контролировала свои действия".
Спежчер 108 раз ударила ножом для резки хлеба своего друга Чада О"Мелия и полоснула себя по горлу, когда полицейские попытались ее обезоружить.
Защита строилась на том, чтобы доказать, что интоксикация не была добровольной: О"Мелия якобы принудил Спежчер ко второй затяжке после того, как первая не возымела искомого эффекта.
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