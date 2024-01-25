Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил на свободе жительницу Калифорнии, которая зарезала бойфренда - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 25.01.2024 (обновлено: 09:27 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ssha-1923335413.html
Суд оставил на свободе жительницу Калифорнии, которая зарезала бойфренда
Суд оставил на свободе жительницу Калифорнии, которая зарезала бойфренда - РИА Новости, 25.01.2024
Суд оставил на свободе жительницу Калифорнии, которая зарезала бойфренда
Калифорнийский суд решил оставить на свободе молодую жительницу штата, которая в состоянии наркотического психоза зарезала бойфренда, нанеся ему более сотни... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:16
2024-01-25T09:27
в мире
калифорния
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923349118_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_cd51dd77340eafd281f8673d6bb43e72.jpg
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Калифорнийский суд решил оставить на свободе молодую жительницу штата, которая в состоянии наркотического психоза зарезала бойфренда, нанеся ему более сотни ножевых ранений, сообщила газета New York Post. Брин Спежчер получила два года условно и сто часов общественных работ за непредумышленное убийство, совершенное в 2018 году. Судья в округе Вентура постановил, что 33-летняя женщина под влиянием марихуаны "не контролировала свои действия". Спежчер 108 раз ударила ножом для резки хлеба своего друга Чада О"Мелия и полоснула себя по горлу, когда полицейские попытались ее обезоружить. Защита строилась на том, чтобы доказать, что интоксикация не была добровольной: О"Мелия якобы принудил Спежчер ко второй затяжке после того, как первая не возымела искомого эффекта.
https://ria.ru/20240109/argentina-1920209036.html
https://ria.ru/20240119/strelba-1922236471.html
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923349118_183:0:1019:627_1920x0_80_0_0_6737e9b82a5f323881751eb43dea81e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, сша
В мире, Калифорния, США
Суд оставил на свободе жительницу Калифорнии, которая зарезала бойфренда

Суд освободил жительницу Калифорнии, которая 108 раз ударила ножом бойфренда

© Ventura County Sheriff’s Office/Ventura County District Attorney’s OfficeБрин Спежчер
Брин Спежчер
© Ventura County Sheriff’s Office/Ventura County District Attorney’s Office
Брин Спежчер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Калифорнийский суд решил оставить на свободе молодую жительницу штата, которая в состоянии наркотического психоза зарезала бойфренда, нанеся ему более сотни ножевых ранений, сообщила газета New York Post.
Брин Спежчер получила два года условно и сто часов общественных работ за непредумышленное убийство, совершенное в 2018 году.
Грабители убили россиянина на пороге его дома в Буэнос-Айресе. 8 января 2024
В Буэнос-Айресе убили программиста из России, пишут СМИ
9 января, 00:18
Судья в округе Вентура постановил, что 33-летняя женщина под влиянием марихуаны "не контролировала свои действия".
Спежчер 108 раз ударила ножом для резки хлеба своего друга Чада О"Мелия и полоснула себя по горлу, когда полицейские попытались ее обезоружить.
Защита строилась на том, чтобы доказать, что интоксикация не была добровольной: О"Мелия якобы принудил Спежчер ко второй затяжке после того, как первая не возымела искомого эффекта.
Сотрудники ФБР и полиции США - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
При стрельбе в Сан-Франциско погиб человек
19 января, 02:37
 
В миреКалифорнияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала