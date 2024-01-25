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Дипмиссия США в Словакии отрицает, что Украина находится под контролем
Дипмиссия США в Словакии отрицает, что Украина находится под контролем - РИА Новости, 25.01.2024
Дипмиссия США в Словакии отрицает, что Украина находится под контролем
Посольство США в Словакии выразило несогласие со словами словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина находится под американским контролем. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:39
2024-01-25T01:39
2024-01-25T01:39
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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Посольство США в Словакии выразило несогласие со словами словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина находится под американским контролем. "США приветствуют встречу премьера Роберта Фицо с премьером Денисом Шмыгалем и признают постоянную поддержку Украины со стороны Словакии. Однако США категорически отвергают утверждение премьера Фицо о том, что Украина является государством под влиянием США. Такие заявления недостойны союзника по НАТО", - говорится в заявлении дипмиссии США в социальной сети Facebook*.В американском посольстве отметили, что поддерживать Украину следует, потому что "это правильно", а в случае агрессии в сторону Словакии, США, как и другие союзники по НАТО, встали бы на защиту республики. Ранее Фицо заявлял, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте. Фицо ранее также говорил о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, украина, словакия, роберт фицо, денис шмыгаль, нато
В мире, США, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, НАТО
Дипмиссия США в Словакии отрицает, что Украина находится под контролем
Посольство США в Словакии отрицает, что Украина находится под контролем Америки
БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Посольство США в Словакии выразило несогласие со словами словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина находится под американским контролем.
«
"США приветствуют встречу премьера Роберта Фицо с премьером Денисом Шмыгалем и признают постоянную поддержку Украины со стороны Словакии. Однако США категорически отвергают утверждение премьера Фицо о том, что Украина является государством под влиянием США. Такие заявления недостойны союзника по НАТО", - говорится в заявлении дипмиссии США в социальной сети Facebook*.
В американском посольстве отметили, что поддерживать Украину следует, потому что "это правильно", а в случае агрессии в сторону Словакии, США, как и другие союзники по НАТО, встали бы на защиту республики.
Ранее Фицо заявлял, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте.
Фицо ранее также говорил о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию
в военном отношении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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