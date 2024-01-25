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Дипмиссия США в Словакии отрицает, что Украина находится под контролем

Дипмиссия США в Словакии отрицает, что Украина находится под контролем - РИА Новости, 25.01.2024

Дипмиссия США в Словакии отрицает, что Украина находится под контролем

Посольство США в Словакии выразило несогласие со словами словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина находится под американским контролем. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:39

2024-01-25T01:39

2024-01-25T01:39

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БРАТИСЛАВА, 25 янв - РИА Новости. Посольство США в Словакии выразило несогласие со словами словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина находится под американским контролем. "США приветствуют встречу премьера Роберта Фицо с премьером Денисом Шмыгалем и признают постоянную поддержку Украины со стороны Словакии. Однако США категорически отвергают утверждение премьера Фицо о том, что Украина является государством под влиянием США. Такие заявления недостойны союзника по НАТО", - говорится в заявлении дипмиссии США в социальной сети Facebook*.В американском посольстве отметили, что поддерживать Украину следует, потому что "это правильно", а в случае агрессии в сторону Словакии, США, как и другие союзники по НАТО, встали бы на защиту республики. Ранее Фицо заявлял, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте. Фицо ранее также говорил о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240123/pomosch-1923098697.html

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в мире, сша, украина, словакия, роберт фицо, денис шмыгаль, нато