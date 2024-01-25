https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923331682.html
В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову и области
В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову и области - РИА Новости, 25.01.2024
В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову и области
Российские военные ликвидировали более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса"* в Харькове, а также свыше ста военнослужащих ВСУ в городе... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:49
2024-01-25T04:49
2024-01-25T08:54
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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Российские военные ликвидировали более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса"* в Харькове, а также свыше ста военнослужащих ВСУ в городе Балаклея, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских товарищей."Поздно вечером 23 января был нанесен удар по военным объектам в городе Харьков. Харьковчане сообщили о трех "прилетах". Первые два — мощные и почти одновременно. Через несколько минут — третий "прилет" с большой вспышкой и сильным взрывом", — заявил собеседник агентства.По его словам, удары наносились рядом с местом уничтожения французских наемников 17 января."В этот раз накрыли личный состав бандеровцев из группировки "Кракен" и их подведомственных из так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. <...> Еще одним ударом попали в квартале от первого "прилета", там было небольшое расположение нацистов, а также их техника и в небольшом количестве БК и ГСМ", — добавил Лебедев.Также он отметил, что местные жители сообщали о множестве машин скорой помощи, направившихся к месту взрыва. По предварительным данным харьковских подпольщиков, более трех десятков лишились жизни, и намного больше пострадали. Некоторых раненых и погибших транспортировали отдельно от основной массы, и за этим очень пристально наблюдали сотрудники СБУ, указал Лебедев."Данные проверяются, но предварительно — это были иностранные наемники", — сказал координатор подполья. Подпольщики сообщают и о проблемах в Харькове со связью компании "Киевстар" после ночного "прилета". Местами, добавил Лебедев, в центре города плохо работает мобильная связь, а домашний интернет от "Киевстара" практически не работает. "Также наша агентура сообщает про очень удачный удар по городу Балаклея на юго-востоке Харьковской области, в котором расположились ВСУ. По данным нашей агентуры, вследствие удара — более сотни погибших и раненых примерно столько же, но раненых не смогли вывезти сразу, и это увеличило количество "двухсотых" (погибших. — Прим. ред.)", — сказал подпольщик. По данным Минобороны, на прошлой неделе ударами по Харькову Россия уничтожила свыше 60 французских наемников и ранила около 20 из них. Как сообщили в подполье, среди них числились и кураторы РДК*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240125/vsu-1923329921.html
https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html
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в мире, харьков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия, вооруженные силы рф
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В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову и области
Подполье: удары по Харькову и области уничтожили более 130 боевиков РДК и ВСУ
ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Российские военные ликвидировали более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса"* в Харькове, а также свыше ста военнослужащих ВСУ в городе Балаклея, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских товарищей.
«
"Поздно вечером 23 января был нанесен удар по военным объектам в городе Харьков. Харьковчане сообщили о трех "прилетах". Первые два — мощные и почти одновременно. Через несколько минут — третий "прилет" с большой вспышкой и сильным взрывом", — заявил собеседник агентства.
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По его словам, удары наносились рядом с местом уничтожения французских наемников 17 января.
«
"В этот раз накрыли личный состав бандеровцев из группировки "Кракен" и их подведомственных из так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. <...> Еще одним ударом попали в квартале от первого "прилета", там было небольшое расположение нацистов, а также их техника и в небольшом количестве БК и ГСМ", — добавил Лебедев.
Также он отметил, что местные жители сообщали о множестве машин скорой помощи, направившихся к месту взрыва. По предварительным данным харьковских подпольщиков, более трех десятков лишились жизни, и намного больше пострадали. Некоторых раненых и погибших транспортировали отдельно от основной массы, и за этим очень пристально наблюдали сотрудники СБУ
, указал Лебедев.
"Данные проверяются, но предварительно — это были иностранные наемники", — сказал координатор подполья.
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Подпольщики сообщают и о проблемах в Харькове со связью компании "Киевстар" после ночного "прилета". Местами, добавил Лебедев, в центре города плохо работает мобильная связь, а домашний интернет от "Киевстара" практически не работает.
«
"Также наша агентура сообщает про очень удачный удар по городу Балаклея на юго-востоке Харьковской области, в котором расположились ВСУ. По данным нашей агентуры, вследствие удара — более сотни погибших и раненых примерно столько же, но раненых не смогли вывезти сразу, и это увеличило количество "двухсотых" (погибших. — Прим. ред.)", — сказал подпольщик.
По данным Минобороны, на прошлой неделе ударами по Харькову Россия уничтожила свыше 60 французских наемников и ранила около 20 из них. Как сообщили в подполье, среди них числились и кураторы РДК*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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