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В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову и области - РИА Новости, 25.01.2024
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04:49 25.01.2024 (обновлено: 08:54 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923331682.html
В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову и области
В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову и области - РИА Новости, 25.01.2024
В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову и области
Российские военные ликвидировали более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса"* в Харькове, а также свыше ста военнослужащих ВСУ в городе... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:49
2024-01-25T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
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служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Российские военные ликвидировали более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса"* в Харькове, а также свыше ста военнослужащих ВСУ в городе Балаклея, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских товарищей.&quot;Поздно вечером 23 января был нанесен удар по военным объектам в городе Харьков. Харьковчане сообщили о трех &quot;прилетах&quot;. Первые два — мощные и почти одновременно. Через несколько минут — третий &quot;прилет&quot; с большой вспышкой и сильным взрывом&quot;, — заявил собеседник агентства.По его словам, удары наносились рядом с местом уничтожения французских наемников 17 января.&quot;В этот раз накрыли личный состав бандеровцев из группировки &quot;Кракен&quot; и их подведомственных из так называемого &quot;Русского добровольческого корпуса&quot;*. &lt;...&gt; Еще одним ударом попали в квартале от первого &quot;прилета&quot;, там было небольшое расположение нацистов, а также их техника и в небольшом количестве БК и ГСМ&quot;, — добавил Лебедев.Также он отметил, что местные жители сообщали о множестве машин скорой помощи, направившихся к месту взрыва. По предварительным данным харьковских подпольщиков, более трех десятков лишились жизни, и намного больше пострадали. Некоторых раненых и погибших транспортировали отдельно от основной массы, и за этим очень пристально наблюдали сотрудники СБУ, указал Лебедев."Данные проверяются, но предварительно — это были иностранные наемники", — сказал координатор подполья. Подпольщики сообщают и о проблемах в Харькове со связью компании "Киевстар" после ночного "прилета". Местами, добавил Лебедев, в центре города плохо работает мобильная связь, а домашний интернет от "Киевстара" практически не работает. "Также наша агентура сообщает про очень удачный удар по городу Балаклея на юго-востоке Харьковской области, в котором расположились ВСУ. По данным нашей агентуры, вследствие удара — более сотни погибших и раненых примерно столько же, но раненых не смогли вывезти сразу, и это увеличило количество "двухсотых" (погибших. — Прим. ред.)", — сказал подпольщик. По данным Минобороны, на прошлой неделе ударами по Харькову Россия уничтожила свыше 60 французских наемников и ранила около 20 из них. Как сообщили в подполье, среди них числились и кураторы РДК*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240125/vsu-1923329921.html
https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html
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в мире, харьков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову и области

Подполье: удары по Харькову и области уничтожили более 130 боевиков РДК и ВСУ

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет
Вид из Харькова на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Российские военные ликвидировали более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса"* в Харькове, а также свыше ста военнослужащих ВСУ в городе Балаклея, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских товарищей.
«

"Поздно вечером 23 января был нанесен удар по военным объектам в городе Харьков. Харьковчане сообщили о трех "прилетах". Первые два — мощные и почти одновременно. Через несколько минут — третий "прилет" с большой вспышкой и сильным взрывом", — заявил собеседник агентства.

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По его словам, удары наносились рядом с местом уничтожения французских наемников 17 января.
«

"В этот раз накрыли личный состав бандеровцев из группировки "Кракен" и их подведомственных из так называемого "Русского добровольческого корпуса"*. <...> Еще одним ударом попали в квартале от первого "прилета", там было небольшое расположение нацистов, а также их техника и в небольшом количестве БК и ГСМ", — добавил Лебедев.

Также он отметил, что местные жители сообщали о множестве машин скорой помощи, направившихся к месту взрыва. По предварительным данным харьковских подпольщиков, более трех десятков лишились жизни, и намного больше пострадали. Некоторых раненых и погибших транспортировали отдельно от основной массы, и за этим очень пристально наблюдали сотрудники СБУ, указал Лебедев.
"Данные проверяются, но предварительно — это были иностранные наемники", — сказал координатор подполья.
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Подпольщики сообщают и о проблемах в Харькове со связью компании "Киевстар" после ночного "прилета". Местами, добавил Лебедев, в центре города плохо работает мобильная связь, а домашний интернет от "Киевстара" практически не работает.
«
"Также наша агентура сообщает про очень удачный удар по городу Балаклея на юго-востоке Харьковской области, в котором расположились ВСУ. По данным нашей агентуры, вследствие удара — более сотни погибших и раненых примерно столько же, но раненых не смогли вывезти сразу, и это увеличило количество "двухсотых" (погибших. — Прим. ред.)", — сказал подпольщик.
По данным Минобороны, на прошлой неделе ударами по Харькову Россия уничтожила свыше 60 французских наемников и ранила около 20 из них. Как сообщили в подполье, среди них числились и кураторы РДК*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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