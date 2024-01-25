https://ria.ru/20240125/spetsoperatsiya-1923328896.html
FPV-дроны уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении
FPV-дроны уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.01.2024
FPV-дроны уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении
Расчеты FPV-дронов Западной группировки войск уничтожили скрытые блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:04
2024-01-25T03:04
2024-01-25T03:10
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ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов Западной группировки войск уничтожили скрытые блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", — пояснили в ведомстве.Там отметили, что для выполнения боевой задачи расчеты боевых беспилотников скрытно совершили марш-бросок из тылового района ближе к переднему краю. Группа перемещалась бесшумно, а любое общение происходило по системе сигналов — исключительно на языке жестов. О своем обучении и особенностях современной боевой работы в зоне проведения СВО рассказал оператор FPV-дронов с позывным "Вестник". Все тонкости управления такими беспилотниками он осваивал постепенно. "Мы знаем, где боевики сидят, и стараемся отрабатывать по этим окопам, блиндажам, движущейся живой силе. Операторы боевых дронов находятся в непосредственной близости к линии фронта. В ходе боевой работы используем выстрелы от РПГ-7, обычные "морковки", переделанные под сбросы. Применяем их как FPV-дроны со сбросами, так и в качестве дронов-камикадзе — в один конец", — рассказал он.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
https://ria.ru/20240125/pobeda-1923326589.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
FPV-дроны уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении
МО: FPV-дроны уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов Западной группировки войск уничтожили скрытые блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ", — пояснили в ведомстве.
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Там отметили, что для выполнения боевой задачи расчеты боевых беспилотников скрытно совершили марш-бросок из тылового района ближе к переднему краю. Группа перемещалась бесшумно, а любое общение происходило по системе сигналов — исключительно на языке жестов.
О своем обучении и особенностях современной боевой работы в зоне проведения СВО рассказал оператор FPV-дронов с позывным "Вестник". Все тонкости управления такими беспилотниками он осваивал постепенно.
«
"Мы знаем, где боевики сидят, и стараемся отрабатывать по этим окопам, блиндажам, движущейся живой силе. Операторы боевых дронов находятся в непосредственной близости к линии фронта. В ходе боевой работы используем выстрелы от РПГ-7, обычные "морковки", переделанные под сбросы. Применяем их как FPV-дроны со сбросами, так и в качестве дронов-камикадзе — в один конец", — рассказал он.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
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