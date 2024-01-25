https://ria.ru/20240125/sluzhba-1923499477.html

В ГД предложили создать службу психологической помощи для молодых семей

В ГД предложили создать службу психологической помощи для молодых семей - РИА Новости, 25.01.2024

В ГД предложили создать службу психологической помощи для молодых семей

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова предложила создать психологическую службу для работы с молодыми семьями на базе общественных пространств, идея была высказана... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:53

2024-01-25T18:53

2024-01-25T18:53

общество

россия

ксения разуваева

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова предложила создать психологическую службу для работы с молодыми семьями на базе общественных пространств, идея была высказана в рамках обсуждения в Госдуме проекта Стратегии молодёжной политики в РФ на период до 2030 года. Стратегия молодежной политики в РФ до 2030 года сейчас проходит публичные общественные обсуждения, она может быть принята к весне 2024 года, сообщила ранее глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Предложение… создать психологическую службу для работы с молодыми семьями на базе общественных пространств", - сказала она в ходе обсуждения. Депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов предложил в части развития в молодежной среде физической культуры и спорта дополнить проект новыми пунктами в этом направлении, так как сейчас не в полной мере используются возможности студенческого, детско-юношеского, школьного спорта. Также стоит предусмотреть отражение понятия молодежного туризма в стратегии, как составной части молодежной политики. Более того, в стратегии нужно закрепить в понятия патриотического и военно-патриотического воспитания, "что станет основой для дальнейшей законопроектной деятельности в этом направлении". "Мы предложили внести ряд дополнений в части профилактики антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической работы с молодежью", - добавил депутат. В свою очередь, депутат Госдумы Алена Аршинова отметила, что у молодежи есть "запрос на справедливость", который нужно искать в стратегии молодежной политике.

https://ria.ru/20231214/nevrozy-1915788056.html

https://ria.ru/20240119/depressiya-1922186358.html

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общество, россия, ксения разуваева, госдума рф