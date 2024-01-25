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В ГД предложили создать службу психологической помощи для молодых семей
В ГД предложили создать службу психологической помощи для молодых семей - РИА Новости, 25.01.2024
В ГД предложили создать службу психологической помощи для молодых семей
Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова предложила создать психологическую службу для работы с молодыми семьями на базе общественных пространств, идея была высказана... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:53
2024-01-25T18:53
2024-01-25T18:53
общество
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова предложила создать психологическую службу для работы с молодыми семьями на базе общественных пространств, идея была высказана в рамках обсуждения в Госдуме проекта Стратегии молодёжной политики в РФ на период до 2030 года. Стратегия молодежной политики в РФ до 2030 года сейчас проходит публичные общественные обсуждения, она может быть принята к весне 2024 года, сообщила ранее глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Предложение… создать психологическую службу для работы с молодыми семьями на базе общественных пространств", - сказала она в ходе обсуждения. Депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов предложил в части развития в молодежной среде физической культуры и спорта дополнить проект новыми пунктами в этом направлении, так как сейчас не в полной мере используются возможности студенческого, детско-юношеского, школьного спорта. Также стоит предусмотреть отражение понятия молодежного туризма в стратегии, как составной части молодежной политики. Более того, в стратегии нужно закрепить в понятия патриотического и военно-патриотического воспитания, "что станет основой для дальнейшей законопроектной деятельности в этом направлении". "Мы предложили внести ряд дополнений в части профилактики антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической работы с молодежью", - добавил депутат. В свою очередь, депутат Госдумы Алена Аршинова отметила, что у молодежи есть "запрос на справедливость", который нужно искать в стратегии молодежной политике.
https://ria.ru/20231214/nevrozy-1915788056.html
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общество, россия, ксения разуваева, госдума рф
Общество, Россия, Ксения Разуваева, Госдума РФ
В ГД предложили создать службу психологической помощи для молодых семей
В ГД предложили создать психологическую службу для работы с молодыми семьями
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова предложила создать психологическую службу для работы с молодыми семьями на базе общественных пространств, идея была высказана в рамках обсуждения в Госдуме проекта Стратегии молодёжной политики в РФ на период до 2030 года.
Стратегия молодежной политики в РФ до 2030 года сейчас проходит публичные общественные обсуждения, она может быть принята к весне 2024 года, сообщила ранее глава Росмолодежи Ксения Разуваева
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"Предложение… создать психологическую службу для работы с молодыми семьями на базе общественных пространств", - сказала она в ходе обсуждения.
Депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов предложил в части развития в молодежной среде физической культуры и спорта дополнить проект новыми пунктами в этом направлении, так как сейчас не в полной мере используются возможности студенческого, детско-юношеского, школьного спорта. Также стоит предусмотреть отражение понятия молодежного туризма в стратегии, как составной части молодежной политики. Более того, в стратегии нужно закрепить в понятия патриотического и военно-патриотического воспитания, "что станет основой для дальнейшей законопроектной деятельности в этом направлении".
"Мы предложили внести ряд дополнений в части профилактики антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической работы с молодежью", - добавил депутат.
В свою очередь, депутат Госдумы Алена Аршинова отметила, что у молодежи есть "запрос на справедливость", который нужно искать в стратегии молодежной политике.
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