https://ria.ru/20240125/sk-1923405147.html

Во Владивостоке сотрудники полиции собирали "дань" с подчиненных

Во Владивостоке сотрудники полиции собирали "дань" с подчиненных - РИА Новости, 25.01.2024

Во Владивостоке сотрудники полиции собирали "дань" с подчиненных

Полиция выявила факт незаконного получения денег с подчиненных двумя своими сотрудниками во Владивостоке, материалы проверки отправлены в Следственный комитет,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:21

2024-01-25T13:21

2024-01-25T15:06

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Полиция выявила факт незаконного получения денег с подчиненных двумя своими сотрудниками во Владивостоке, материалы проверки отправлены в Следственный комитет, сообщает управление МВД РФ Приморья в Telegram. Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что во Владивостоке командир взвода МВД и её заместитель, которых якобы лишили премии к Новому году за плохую работу, решили компенсировать это за счёт подчинённых, которые собрали начальницам около 530 тысяч рублей. Проверка началась после жалобы в управление собственной безопасности. "Оперативники собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю выявили факт противоправной деятельности... совершенный должностными лицами УМВД России по городу Владивостоку. Предварительно, двое сотрудников комендантского взвода причастны к незаконному получению денежных средств своих подчиненных", - говорится в сообщении. Отмечается, что собранные материалы направлены в СУСК."При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - добавляют в УМВД.Как уточнил РИА Новости осведомленный источник, речь идет о двух сотрудницах - лейтенанте и прапорщике.В СУСК по Приморскому краю сообщили, что, предварительно, две сотрудницы полиции требовали деньги в качестве компенсации потому, что их лишили премии по итогам года из-за действующих дисциплинарных взысканиий. "По данному факту организовано проведение доследственной проверки по... ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240124/napadenie-1923290530.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край