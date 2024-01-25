https://ria.ru/20240125/silasibiri-1923388027.html
Новак рассказал о сроках строительства "Силы Сибири 2"
Новак рассказал о сроках строительства "Силы Сибири 2" - РИА Новости, 25.01.2024
Новак рассказал о сроках строительства "Силы Сибири 2"
Сроки строительства газопровода "Сила Сибири 2" и его основные показатели будут окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений с Китаем,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:10
2024-01-25T12:10
2024-01-25T12:10
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сроки строительства газопровода "Сила Сибири 2" и его основные показатели будут окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений с Китаем, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак СМИ. "По перспективному газопроводу "Сила Сибири-2" выполнен технико-экономический анализ строительства, в ходе которого определены его ресурсная база и предварительные технологические параметры. Сроки строительства газопровода и его основные технико-экономические показатели будут окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами", - написал он в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика". "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
https://ria.ru/20240113/gazprom-1921155822.html
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в мире, экономика, россия, монголия, александр новак, владимир путин, газпром, сила сибири — 2, китай
В мире, Экономика, Россия, Монголия, Александр Новак, Владимир Путин, Газпром, Сила Сибири — 2, Китай
Новак рассказал о сроках строительства "Силы Сибири 2"
Новак: сроки строительства "Силы Сибири 2" обозначат после соглашений с КНР