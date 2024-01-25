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"Времени нет". В ЕС забили тревогу из-за фатальной ошибки Шольца на Украине - РИА Новости, 25.01.2024
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02:37 25.01.2024 (обновлено: 09:53 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/sholts-1923327466.html
"Времени нет". В ЕС забили тревогу из-за фатальной ошибки Шольца на Украине
"Времени нет". В ЕС забили тревогу из-за фатальной ошибки Шольца на Украине - РИА Новости, 25.01.2024
"Времени нет". В ЕС забили тревогу из-за фатальной ошибки Шольца на Украине
Правительство канцлера Германии Олафа Шольца может совершить ошибку на Украине, не взяв в учет предыдущие оплошности с поставкой вооружения, написал в соцсети X РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T02:37
2024-01-25T09:53
в мире
украина
германия
греция
олаф шольц
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Правительство канцлера Германии Олафа Шольца может совершить ошибку на Украине, не взяв в учет предыдущие оплошности с поставкой вооружения, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.&quot;В 2022 году мы отдали БМП Marder Греции, чтобы неполноценные BMP-1 оказались на Украине. В 2023-м мы осознали эту фатальную ошибку и отправили оставшиеся Marder напрямую Украине. В 2024 году мы хотим подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы относительно худшие Storm Shadow послали Украине. Извините, канцелярия, но у нас нет времени до 2025 года чтобы исправить вашу следующую фатальную ошибку&quot;, — возмутился Репке.Ранее бундестаг проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от правительства страны передать Украине крылатые ракеты Taurus.Главным спорным пунктом в вопросе поставок ракет является дальность их действия, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, германия, греция, олаф шольц, евросоюз, taurus
В мире, Украина, Германия, Греция, Олаф Шольц, Евросоюз, Taurus
"Времени нет". В ЕС забили тревогу из-за фатальной ошибки Шольца на Украине

Журналист Репке: у Шольца нет времени исправить допущенные на Украине ошибки

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Правительство канцлера Германии Олафа Шольца может совершить ошибку на Украине, не взяв в учет предыдущие оплошности с поставкой вооружения, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.
«

"В 2022 году мы отдали БМП Marder Греции, чтобы неполноценные BMP-1 оказались на Украине. В 2023-м мы осознали эту фатальную ошибку и отправили оставшиеся Marder напрямую Украине. В 2024 году мы хотим подарить Великобритании ракеты Taurus, чтобы относительно худшие Storm Shadow послали Украине. Извините, канцелярия, но у нас нет времени до 2025 года чтобы исправить вашу следующую фатальную ошибку", — возмутился Репке.

Ранее бундестаг проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от правительства страны передать Украине крылатые ракеты Taurus.
Главным спорным пунктом в вопросе поставок ракет является дальность их действия, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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В миреУкраинаГерманияГрецияОлаф ШольцЕвросоюзTaurus
 
 
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