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Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию - РИА Новости, 25.01.2024
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12:23 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/sevmorput-1923391515.html
Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию
Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию - РИА Новости, 25.01.2024
Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию
Российские нефтяные компании все активнее используют Северный морской путь (Севморпуть, СМП) для поставок нефти в Азию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:23
2024-01-25T12:23
экономика
азия
россия
юго-восточная азия
александр новак
нефть
северный морской путь
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские нефтяные компании все активнее используют Северный морской путь (Севморпуть, СМП) для поставок нефти в Азию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"."Российские нефтедобывающие компании все активнее пользуются СМП для доставки нефти в страны Юго-Восточной Азии и Китай. Маршрут имеет критическое значение для транспортировки грузов с арктических энергетических проектов", - написал он.Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией. Кроме того, маршрут является самым коротким морским плечом между Дальним Востоком и европейской частью России. Ожидается, что перевозки по СМП в 2024 достигнут более 72 миллионов тонн, а к 2030 году - около 194 миллионов тонн.
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азия
россия
юго-восточная азия
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экономика, азия, россия, юго-восточная азия, александр новак, нефть, северный морской путь
Экономика, Азия, Россия, Юго-Восточная Азия, Александр Новак, Нефть, Северный морской путь
Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию

Новак: компании в РФ активно используют Севморпуть для поставок нефти в Азию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские нефтяные компании все активнее используют Северный морской путь (Севморпуть, СМП) для поставок нефти в Азию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
"Российские нефтедобывающие компании все активнее пользуются СМП для доставки нефти в страны Юго-Восточной Азии и Китай. Маршрут имеет критическое значение для транспортировки грузов с арктических энергетических проектов", - написал он.
Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией. Кроме того, маршрут является самым коротким морским плечом между Дальним Востоком и европейской частью России. Ожидается, что перевозки по СМП в 2024 достигнут более 72 миллионов тонн, а к 2030 году - около 194 миллионов тонн.
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ЭкономикаАзияРоссияЮго-Восточная АзияАлександр НовакНефтьСеверный морской путь
 
 
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