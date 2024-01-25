https://ria.ru/20240125/sevmorput-1923391515.html

Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию

Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию - РИА Новости, 25.01.2024

Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию

Российские нефтяные компании все активнее используют Северный морской путь (Севморпуть, СМП) для поставок нефти в Азию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:23

2024-01-25T12:23

2024-01-25T12:23

экономика

азия

россия

юго-восточная азия

александр новак

нефть

северный морской путь

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские нефтяные компании все активнее используют Северный морской путь (Севморпуть, СМП) для поставок нефти в Азию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"."Российские нефтедобывающие компании все активнее пользуются СМП для доставки нефти в страны Юго-Восточной Азии и Китай. Маршрут имеет критическое значение для транспортировки грузов с арктических энергетических проектов", - написал он.Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией. Кроме того, маршрут является самым коротким морским плечом между Дальним Востоком и европейской частью России. Ожидается, что перевозки по СМП в 2024 достигнут более 72 миллионов тонн, а к 2030 году - около 194 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

азия

россия

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, азия, россия, юго-восточная азия, александр новак, нефть, северный морской путь