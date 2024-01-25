https://ria.ru/20240125/sevmorput-1923391515.html
Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию
Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию - РИА Новости, 25.01.2024
Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию
Российские нефтяные компании все активнее используют Северный морской путь (Севморпуть, СМП) для поставок нефти в Азию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:23
2024-01-25T12:23
2024-01-25T12:23
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юго-восточная азия
александр новак
нефть
северный морской путь
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские нефтяные компании все активнее используют Северный морской путь (Севморпуть, СМП) для поставок нефти в Азию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"."Российские нефтедобывающие компании все активнее пользуются СМП для доставки нефти в страны Юго-Восточной Азии и Китай. Маршрут имеет критическое значение для транспортировки грузов с арктических энергетических проектов", - написал он.Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией. Кроме того, маршрут является самым коротким морским плечом между Дальним Востоком и европейской частью России. Ожидается, что перевозки по СМП в 2024 достигнут более 72 миллионов тонн, а к 2030 году - около 194 миллионов тонн.
https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, азия, россия, юго-восточная азия, александр новак, нефть, северный морской путь
Экономика, Азия, Россия, Юго-Восточная Азия, Александр Новак, Нефть, Северный морской путь
Новак: российские компании активно используют СМП для поставок нефти в Азию
Новак: компании в РФ активно используют Севморпуть для поставок нефти в Азию