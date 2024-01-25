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Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак - РИА Новости, 25.01.2024
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12:15 25.01.2024 (обновлено: 12:17 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/sevmorput-1923390121.html
Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак
Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак - РИА Новости, 25.01.2024
Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак
Грузовая навигация на Северном морском пути с 2024 года станет круглогодичной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:15
2024-01-25T12:17
экономика
россия
александр новак
северный морской путь
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Грузовая навигация на Северном морском пути с 2024 года станет круглогодичной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов… Уже с этого года грузовая навигация на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной", - написал он. Также, по его словам, грузопоток по Севморпути в прошлом году достиг рекордных 36 миллионов тонн.
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экономика, россия, александр новак, северный морской путь
Экономика, Россия, Александр Новак, Северный морской путь
Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак

Новак: грузовая навигация на Севморпути с 2024 года станет круглогодичной

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту на трассе Северного морского пути Дудинка
Корабли в морском порту на трассе Северного морского пути Дудинка - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Корабли в морском порту на трассе Северного морского пути Дудинка. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Грузовая навигация на Северном морском пути с 2024 года станет круглогодичной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
"Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов… Уже с этого года грузовая навигация на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной", - написал он.
Также, по его словам, грузопоток по Севморпути в прошлом году достиг рекордных 36 миллионов тонн.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакСеверный морской путь
 
 
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