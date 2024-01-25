https://ria.ru/20240125/sevmorput-1923390121.html

Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак

Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак - РИА Новости, 25.01.2024

Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак

Грузовая навигация на Северном морском пути с 2024 года станет круглогодичной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:15

2024-01-25T12:15

2024-01-25T12:17

экономика

россия

александр новак

северный морской путь

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Грузовая навигация на Северном морском пути с 2024 года станет круглогодичной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов… Уже с этого года грузовая навигация на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной", - написал он. Также, по его словам, грузопоток по Севморпути в прошлом году достиг рекордных 36 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, северный морской путь