https://ria.ru/20240125/sevmorput-1923390121.html
Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак
Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак - РИА Новости, 25.01.2024
Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак
Грузовая навигация на Северном морском пути с 2024 года станет круглогодичной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:15
2024-01-25T12:15
2024-01-25T12:17
экономика
россия
александр новак
северный морской путь
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Грузовая навигация на Северном морском пути с 2024 года станет круглогодичной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "Работаем над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов… Уже с этого года грузовая навигация на всём протяжении Северного морского пути станет круглогодичной", - написал он. Также, по его словам, грузопоток по Севморпути в прошлом году достиг рекордных 36 миллионов тонн.
https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр новак, северный морской путь
Экономика, Россия, Александр Новак, Северный морской путь
Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак
Новак: грузовая навигация на Севморпути с 2024 года станет круглогодичной