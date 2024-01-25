https://ria.ru/20240125/sdelka-1923525340.html

Путин одобрил сделку о покупке бывших угольных предприятий Рината Ахметова

Путин одобрил сделку о покупке бывших угольных предприятий Рината Ахметова - РИА Новости, 25.01.2024

Путин одобрил сделку о покупке бывших угольных предприятий Рината Ахметова

Президент России Владимир Путин разрешил компании "Лучшее решение" совершение сделок по приобретению 100% акций предприятий "Донской антрацит" и... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T21:50

2024-01-25T21:50

2024-01-25T21:50

экономика

россия

ринат ахметов

владимир путин

дтэк

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил компании "Лучшее решение" совершение сделок по приобретению 100% акций предприятий "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", говорится в опубликованном на сайте правовых актов распоряжении. "В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года N520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение акционерным обществом "Лучшее решение" сделок по приобретению 100% акций акционерных обществ "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", принадлежащих Фабселл Лимитед (Fabcell Limited)", - говорится в документе. Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит" расположены в Ростовской области, городах Зверево и Гуково соответственно. Основной вид деятельности обоих - добыча антрацита подземным способом. С 2012 года предприятия находились под управлением украинской компании ДТЭК Рината Ахметова, но в последние несколько лет меняли собственников. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Лучшее решение" зарегистрирована в Москве 1 ноября 2022 года. Уставной капитал составляет 4 миллиона рублей, а генеральным директоров значится Максим Алимов. Общество занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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экономика, россия, ринат ахметов, владимир путин, дтэк