https://ria.ru/20240125/samozanyatye-1923474335.html
Число предпринимателей и самозанятых выросло в Амурской области на 25%
Число предпринимателей и самозанятых выросло в Амурской области на 25% - РИА Новости, 25.01.2024
Число предпринимателей и самозанятых выросло в Амурской области на 25%
За год в Амурской области на 25% выросло число предпринимателей и самозанятых, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:34
2024-01-25T17:34
2024-01-25T17:34
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За год в Амурской области на 25% выросло число предпринимателей и самозанятых, сообщает пресс-служба правительства региона. Министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева отметила, что системное увеличение количества жителей области, открывающих свое дело, является ключевой задачей по поддержке малого бизнеса в регионе. Главным инструментом является нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. "Если говорить о цифрах, то сегодня в регионе насчитывается порядка 60 тысяч предпринимателей и самозанятых. Прирост за год составил больше 25%, а в сравнении с двухлетним периодом этот показатель вырос в 1,6 раза", - пояснила Кукшенева, ее слова приводит пресс-служба. Там отметили, что единым окном для предпринимателей в получении поддержки на протяжении нескольких лет является центр "Мой бизнес". Только за минувший год его специалисты провели 2,7 тысячи консультаций для планирующих открыть и развивать свое дело. Кроме того, для них организовали несколько десятков образовательных программ и проектов. Льготные займы от Центра кредитной поддержки предпринимательства региона остаются востребованными. 179 предпринимателей из разных уголков области получили свыше 384 миллиона рублей по ставкам, установленным ниже среднерыночных в секторе коммерческого кредитования. 1,2 миллиарда рублей заемных средств бизнес привлек благодаря поручительствам областного гарантийного фонда. Важной также является помощь в выведении на зарубежный рынок свыше 19 компаний, сумма экспортных контрактов при содействии Центра поддержки экспорта региона составила 13,8 миллиона долларов. "Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" в Амурской области по итогам года признан одним из самых эффективных. Все поставленные задачи удалось выполнить. Его реализация продолжится в 2024 году. Для удобства предпринимателей, все федеральные и региональные меры поддержки объединены на едином портале амурбизнес.рф. Здесь можно не только получить основную информацию, но и подать заявку на получение финансовой или консультационной помощи на пути к своему бизнес-успеху", - добавила Кукшенева.
https://ria.ru/20240125/msp-1923470100.html
https://ria.ru/20240125/vyplaty-1923422887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, амурская область, предприниматели, самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Амурская область, Предприниматели, самозанятые
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. За год в Амурской области на 25% выросло число предпринимателей и самозанятых, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева отметила, что системное увеличение количества жителей области, открывающих свое дело, является ключевой задачей по поддержке малого бизнеса в регионе. Главным инструментом является нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Если говорить о цифрах, то сегодня в регионе насчитывается порядка 60 тысяч предпринимателей и самозанятых. Прирост за год составил больше 25%, а в сравнении с двухлетним периодом этот показатель вырос в 1,6 раза", - пояснила Кукшенева, ее слова приводит пресс-служба.
Там отметили, что единым окном для предпринимателей в получении поддержки на протяжении нескольких лет является центр "Мой бизнес". Только за минувший год его специалисты провели 2,7 тысячи консультаций для планирующих открыть и развивать свое дело. Кроме того, для них организовали несколько десятков образовательных программ и проектов.
Льготные займы от Центра кредитной поддержки предпринимательства региона остаются востребованными. 179 предпринимателей из разных уголков области получили свыше 384 миллиона рублей по ставкам, установленным ниже среднерыночных в секторе коммерческого кредитования. 1,2 миллиарда рублей заемных средств бизнес привлек благодаря поручительствам областного гарантийного фонда.
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Важной также является помощь в выведении на зарубежный рынок свыше 19 компаний, сумма экспортных контрактов при содействии Центра поддержки экспорта региона составила 13,8 миллиона долларов.
"Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" в Амурской области по итогам года признан одним из самых эффективных. Все поставленные задачи удалось выполнить. Его реализация продолжится в 2024 году. Для удобства предпринимателей, все федеральные и региональные меры поддержки объединены на едином портале амурбизнес.рф. Здесь можно не только получить основную информацию, но и подать заявку на получение финансовой или консультационной помощи на пути к своему бизнес-успеху", - добавила Кукшенева.