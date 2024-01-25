https://ria.ru/20240125/samolet-1923378005.html
Из разбившегося в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов
Из разбившегося в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов - РИА Новости, 25.01.2024
Из разбившегося в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов
Из разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 с россиянами на борту украли более миллиона долларов, сообщило издание Hasht-e Subh со ссылкой на источники в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:29
2024-01-25T11:29
2024-01-25T18:55
в мире
бадахшан
афганистан
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Из разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 с россиянами на борту украли более миллиона долларов, сообщило издание Hasht-e Subh со ссылкой на источники в провинции Бадахшан."Миллион 200 тысяч долларов США были украдены из разбившегося российского самолета в этой провинции", — говорится в публикации.После кражи назначенный "Талибаном"* губернатор провинции Бадахшан по поручению главы временного правительства Афганистана Мохаммада Хасана Ахунда создал комиссию для проведения расследования. Ее возглавил руководитель местной разведки.Кроме того, утверждается, что первыми на место крушения воздушного судна прибыли талибы, близкие к главе штаба ВС Афганистана.Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан в воскресенье. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.На борту были шесть человек: четыре члена экипажа (два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира — супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли при крушении. Falcon был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России.Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.По данным СК, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий крушения самолета с россиянами в Афганистане.Из-за инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. * Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240122/vyzhivshie-1922790946.html
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в мире, бадахшан, афганистан, крушение самолета falcon в афганистане
В мире, Бадахшан, Афганистан, Крушение самолета Falcon в Афганистане
Из разбившегося в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов
Hasht e Subh: из упавшего в Афганистане самолета с россиянами украли $1,2 млн
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Из разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 с россиянами на борту украли более миллиона долларов, сообщило издание Hasht-e Subh
со ссылкой на источники в провинции Бадахшан.
"Миллион 200 тысяч долларов США были украдены из разбившегося российского самолета в этой провинции", — говорится в публикации.
После кражи назначенный "Талибаном"* губернатор провинции Бадахшан по поручению главы временного правительства Афганистана Мохаммада Хасана Ахунда создал комиссию для проведения расследования. Ее возглавил руководитель местной разведки.
Кроме того, утверждается, что первыми на место крушения воздушного судна прибыли талибы, близкие к главе штаба ВС Афганистана.
Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт
Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан
в воскресенье. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи
в Москву
с двумя техническими посадками.
На борту были шесть человек: четыре члена экипажа (два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира — супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска
, которые погибли при крушении. Falcon был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России.
Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.
По данным СК, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий крушения самолета с россиянами в Афганистане.
Из-за инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
МИД прорабатывает вопрос возвращения россиян, выживших при крушении Falcon