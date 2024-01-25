https://ria.ru/20240125/samolet-1923378005.html

Из разбившегося в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов

Из разбившегося в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов - РИА Новости, 25.01.2024

Из разбившегося в Афганистане самолета с россиянами украли миллион долларов

Из разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 с россиянами на борту украли более миллиона долларов, сообщило издание Hasht-e Subh со ссылкой на источники в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:29

2024-01-25T11:29

2024-01-25T18:55

в мире

бадахшан

афганистан

крушение самолета falcon в афганистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922762067_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_db509b45f0b22df3c19e8c7d8881a876.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Из разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 с россиянами на борту украли более миллиона долларов, сообщило издание Hasht-e Subh со ссылкой на источники в провинции Бадахшан."Миллион 200 тысяч долларов США были украдены из разбившегося российского самолета в этой провинции", — говорится в публикации.После кражи назначенный "Талибаном"* губернатор провинции Бадахшан по поручению главы временного правительства Афганистана Мохаммада Хасана Ахунда создал комиссию для проведения расследования. Ее возглавил руководитель местной разведки.Кроме того, утверждается, что первыми на место крушения воздушного судна прибыли талибы, близкие к главе штаба ВС Афганистана.Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан в воскресенье. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.На борту были шесть человек: четыре члена экипажа (два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира — супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли при крушении. Falcon был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России.Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.По данным СК, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий крушения самолета с россиянами в Афганистане.Из-за инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. * Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240122/vyzhivshie-1922790946.html

https://ria.ru/20240122/vozvraschenie-1922796593.html

бадахшан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бадахшан, афганистан, крушение самолета falcon в афганистане