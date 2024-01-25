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Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 25.01.2024
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06:54 25.01.2024 (обновлено: 09:24 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/samolet-1923336351.html
Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета
Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 25.01.2024
Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в уфимский аэропорт по техническим причинам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T06:54
2024-01-25T09:24
уфа
омск
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
происшествия
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в уфимский аэропорт по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта "Уфа". "Рейс авиакомпании "Азимут", вылетевший из Уфы в Омск, решением экипажа вернулся на аэродром вылета по технической причине", - сообщили в пресс-службе авиаузла. Согласно онлайн-табло уфимского аэропорта, судно Sukhoi Superjet 100 вылетел в 7.11 (5.11 мск). Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту "Уфы" в 8.28 (6.28 мск), службы аэропорта отработали штатно, добавили в пресс-службе.
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уфа, омск, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, происшествия
Уфа, Омск, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия, Происшествия
Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета

Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Уфы
Международный аэропорт Уфы - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в уфимский аэропорт по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта "Уфа".
«
"Рейс авиакомпании "Азимут", вылетевший из Уфы в Омск, решением экипажа вернулся на аэродром вылета по технической причине", - сообщили в пресс-службе авиаузла.
Согласно онлайн-табло уфимского аэропорта, судно Sukhoi Superjet 100 вылетел в 7.11 (5.11 мск).
Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту "Уфы" в 8.28 (6.28 мск), службы аэропорта отработали штатно, добавили в пресс-службе.
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