https://ria.ru/20240125/samolet-1923336351.html

Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета

Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 25.01.2024

Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в уфимский аэропорт по техническим причинам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T06:54

2024-01-25T06:54

2024-01-25T09:24

уфа

омск

sukhoi superjet 100 (ssj100)

россия

происшествия

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УФА, 25 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в уфимский аэропорт по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта "Уфа". "Рейс авиакомпании "Азимут", вылетевший из Уфы в Омск, решением экипажа вернулся на аэродром вылета по технической причине", - сообщили в пресс-службе авиаузла. Согласно онлайн-табло уфимского аэропорта, судно Sukhoi Superjet 100 вылетел в 7.11 (5.11 мск). Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту "Уфы" в 8.28 (6.28 мск), службы аэропорта отработали штатно, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240119/samolet-1922254039.html

уфа

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уфа, омск, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, происшествия