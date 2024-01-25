https://ria.ru/20240125/rpts-1923492918.html

В РПЦ прокомментировали решение Элладской церкви об однополых браках

В РПЦ прокомментировали решение Элладской церкви об однополых браках - РИА Новости, 25.01.2024

В РПЦ прокомментировали решение Элладской церкви об однополых браках

Мужественное решение синода Элладской православной церкви (ЭПЦ), выступившего против легализации в Греции однополых браков, а также усыновления такими парами... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:25

2024-01-25T18:25

2024-01-25T18:26

религия

греция

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

религия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мужественное решение синода Элладской православной церкви (ЭПЦ), выступившего против легализации в Греции однополых браков, а также усыновления такими парами детей, вызывает восхищение, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Ранее синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) единогласно высказался против однополых браков и усыновления детей гомосексуалистами, узаконить которые предлагает правительство Греции, передает греческое общественное телевидение ERT. По данным телеканала, иерархи заявили, что гомосексуальность является отклонением от закона Божьего, и подчеркнули, что на парламентариев ложится большая ответственность, если они проголосуют за закон. Также на заседании Синода предполагается подготовить два письма: одно к верующим, которое будет прочитано во всех храмах в ближайшее воскресенье, и другое, которое будет разослано парламентариям и в нем будут изложены причины, по которым Церковь выступает против. Несколько дней назад предстоятель ЭПЦ архиепископ Афинский Иероним предложил провести референдум по вопросу об однополых браках, в правительстве сразу отвергли идею, заявив, что вопросы прав не решаются референдумами."Нас радует, что в этом случае иерархи Элладской церкви проявили исповедническую твердость перед лицом оказываемого на них давления со стороны антихристианских сил, стремящихся подчинить благочестивый и православный греческий народ интересам строительства "нового мира", в котором нет места традиционным христианским ценностям. Восхищаюсь их мужеством. Так держать!" - сказал Балашов.По его словам, Элладской церкви будет нелегко сопротивляться греческим политикам, которые выступают против христианских ценностей."Отступничество греческих политиков от отеческой веры и православного мировоззрения зашло уже очень далеко, и они отнюдь не свободны в принимаемых решениях. Но Церковь призвана хранить верность Христу и Евангелию, и сердца многих православных греков на стороне своих архипастырей. Дай им Бог устоять! А нам надо за наших братьев усердно молиться", - добавил священник.Он напомнил, что Русская православная церковь в 2019 году разорвала евхаристическое общение не со всей Элладской церковью, а лишь с теми ее иерархами, которые признали раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)."Совершенное с грубыми процессуальными нарушениями соборных норм признание архиепископом Афинским Иеронимом раскольнической "ПЦУ", происшедшее под тяжким давлением со стороны тех же отвернувшихся от православия политиков и, увы, подвластного им константинопольского патриарха, привело к разрыву общения Русской православной церкви лишь с самим предстоятелем и теми иерархами, которые словом или делом признали раскольников, не имеющих подлинной хиротонии, и вступили в общение с ними. С большинством архиереев Элладской церкви Московский патриархат общения не прерывал, и мы дорожим их приверженностью нашей общей вере, общим ценностям", - заключил собеседник агентства.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922986319.html

https://ria.ru/20240125/rpts-1923412495.html

https://ria.ru/20240123/abort-1922986148.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

греция, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, религия