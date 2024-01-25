https://ria.ru/20240125/rpts-1923412495.html

РПЦ планирует увеличить число военных священников

РПЦ планирует увеличить число военных священников - РИА Новости, 25.01.2024

РПЦ планирует увеличить число военных священников

Русская православная церковь (РПЦ) планирует увеличить в четыре раза число военных священников после определения их правового статуса, всего с начала СВО на... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:46

2024-01-25T13:46

2024-01-25T13:46

специальная военная операция на украине

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) планирует увеличить в четыре раза число военных священников после определения их правового статуса, всего с начала СВО на передовой трудились 707 священников, сообщил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "В настоящее время на должностях помощников командиров с верующими военнослужащими трудится 281 священнослужитель РПЦ, и в том числе 33 из них – помощники начальников высших учебных заведений. Есть и вакантные должности. Как только будет определен новый правовой статус военных священников, мы приступим к решению вопроса о четырехкратном увеличении их численности", - сказал он, выступая на пленарном заседании конференции "Священная война: преображение России". По словам митрополита, спецоперация выявила многих священников, готовых идти туда, "где рвутся снаряды, где смертельно опасно, где их молитвенная помощь особенно нужна". "Всего за период с начала специальной военной операции (СВО) на передовой потрудились 707 священников, совершив 2 тысячи командировок. Они совершили более 15 тысяч литургий и молебнов, более 120 тысяч индивидуальных и коллективных бесед, освятили более 550 тысяч служебных помещений, включая укрытия и военную технику", - сказал митрополит. По словам митрополита, сегодня в зоне специальной военной операции более ста священников ежедневно окормляют военнослужащих. "Именно эти пастыри будут в первую очередь рекомендованы для замещения вакансий при открытии новых должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими", - сказал председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами.

https://ria.ru/20240118/ikona-1921974322.html

https://ria.ru/20231220/ieromonakh-1916889025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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русская православная церковь, московский патриархат