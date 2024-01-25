https://ria.ru/20240125/rossiya-1923528123.html

Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление о России

Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление о России - РИА Новости, 26.01.2024

Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление о России

Россия не планирует нападать на страны Запада, а ее военная доктрина направлена исключительно на оборону, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-25T22:11

2024-01-25T22:11

2024-01-26T03:25

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия не планирует нападать на страны Запада, а ее военная доктрина направлена исключительно на оборону, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью L'invité."Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер", — отметил он.Однако Тодд также напомнил, что, учитывая превосходство стран НАТО в таких сферах, как демография и численность населения, в случае возникновения угрозы России, ее народу и государству будет принято решение о нанесении превентивного удара тактическим ядерным оружием. Историк выразил надежду, что западные лидеры осведомлены об этой доктрине."Чтобы говорить, что эта страна собирается захватить весь мир, нужно быть, ну не знаю, сумасшедшим", — резюмировал он.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, москва, европа, владимир путин, нато