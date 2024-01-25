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Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 25.01.2024 (обновлено: 13:07 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/rossiya-1923397437.html
Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ
Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ
Российские солдаты настолько тихо проникли в тыл противника и заняли позиции ВСУ на одном из участков фронта, что к ним с проверкой пришел украинский офицер,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:47
2024-01-25T13:07
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские солдаты настолько тихо проникли в тыл противника и заняли позиции ВСУ на одном из участков фронта, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, заявил командир штурмовой группы с позывным Лева. Интервью опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России."К нам пришел их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть — пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом", — сказал военный. Лева добавил, что офицер ВСУ, похоже, принял российских бойцов за своих людей, вышедших из повиновения, стал кричать и хвататься за оружие.В итоге российские солдаты взяли его в плен, а затем провели разведку боем направления, откуда тот пришел. Это позволило взводу успешно захватить вскрытый опорный пункт, заключил военный.Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы группировки "Запад" на Купянском направлении захватили опорный пункт и взяли в плен солдат ВСУ.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923346696.html
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923356419.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ

МО РФ: бойцы захватили позиции в тылу ВСУ и офицера, пришедшего с проверкой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские солдаты настолько тихо проникли в тыл противника и заняли позиции ВСУ на одном из участков фронта, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, заявил командир штурмовой группы с позывным Лева. Интервью опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России.

"К нам пришел их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть — пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом", — сказал военный.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Лева добавил, что офицер ВСУ, похоже, принял российских бойцов за своих людей, вышедших из повиновения, стал кричать и хвататься за оружие.
В итоге российские солдаты взяли его в плен, а затем провели разведку боем направления, откуда тот пришел. Это позволило взводу успешно захватить вскрытый опорный пункт, заключил военный.
Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы группировки "Запад" на Купянском направлении захватили опорный пункт и взяли в плен солдат ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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