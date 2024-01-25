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Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ
Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ
Российские солдаты настолько тихо проникли в тыл противника и заняли позиции ВСУ на одном из участков фронта, что к ним с проверкой пришел украинский офицер,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:47
2024-01-25T12:47
2024-01-25T13:07
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские солдаты настолько тихо проникли в тыл противника и заняли позиции ВСУ на одном из участков фронта, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, заявил командир штурмовой группы с позывным Лева. Интервью опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России."К нам пришел их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть — пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом", — сказал военный. Лева добавил, что офицер ВСУ, похоже, принял российских бойцов за своих людей, вышедших из повиновения, стал кричать и хвататься за оружие.В итоге российские солдаты взяли его в плен, а затем провели разведку боем направления, откуда тот пришел. Это позволило взводу успешно захватить вскрытый опорный пункт, заключил военный.Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы группировки "Запад" на Купянском направлении захватили опорный пункт и взяли в плен солдат ВСУ.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923346696.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ
МО РФ: бойцы захватили позиции в тылу ВСУ и офицера, пришедшего с проверкой