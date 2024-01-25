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ЦБ заявил о снижении международных резервов России - РИА Новости, 25.01.2024
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16:11 25.01.2024
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ЦБ заявил о снижении международных резервов России
ЦБ заявил о снижении международных резервов России - РИА Новости, 25.01.2024
ЦБ заявил о снижении международных резервов России
Международные резервы РФ с 12 по 19 января сократились на 1% и составили 586,7 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:11
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Международные резервы РФ с 12 по 19 января сократились на 1% и составили 586,7 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 19 января 2024 года составили 586,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 5,9 миллиарда долларов США, или на 1%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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экономика, россия, сша, мвф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, МВФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о снижении международных резервов России

ЦБ: международные резервы РФ к 19 января снизились на 1% до 586,7 млрд долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Международные резервы РФ с 12 по 19 января сократились на 1% и составили 586,7 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
«
"Международные резервы по состоянию на конец дня 19 января 2024 года составили 586,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 5,9 миллиарда долларов США, или на 1%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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