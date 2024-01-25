https://ria.ru/20240125/razval-1923332874.html

В Киеве раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией после поражения

В Киеве раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией после поражения - РИА Новости, 25.01.2024

В Киеве раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией после поражения

Поражение Украины приведет к фактическому распаду НАТО, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T05:36

2024-01-25T05:36

2024-01-25T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

европа

руслан бортник

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Поражение Украины приведет к фактическому распаду НАТО, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Если Украина проиграет, то дальше НАТО посыплется", — уверен аналитик.По словам политолога, многие страны Европы "отправятся на переговоры в Москву", чтобы обсудить с Россией вопросы безопасности. Такие государства формально не станут покидать НАТО, но начнут все чаще проводить независимую политику и заявлять о своем нейтралитете."Вот таких сепаратистов внутри НАТО, если Украина проиграет, будет очень много, особенно среди малых стран Восточной и Южной Европы", — считает Бортник.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922754393.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, руслан бортник, нато