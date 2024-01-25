https://ria.ru/20240125/razval-1923332874.html
В Киеве раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией после поражения
В Киеве раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией после поражения - РИА Новости, 25.01.2024
В Киеве раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией после поражения
Поражение Украины приведет к фактическому распаду НАТО, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T05:36
2024-01-25T05:36
2024-01-25T10:59
специальная военная операция на украине
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руслан бортник
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Поражение Украины приведет к фактическому распаду НАТО, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Если Украина проиграет, то дальше НАТО посыплется", — уверен аналитик.По словам политолога, многие страны Европы "отправятся на переговоры в Москву", чтобы обсудить с Россией вопросы безопасности. Такие государства формально не станут покидать НАТО, но начнут все чаще проводить независимую политику и заявлять о своем нейтралитете."Вот таких сепаратистов внутри НАТО, если Украина проиграет, будет очень много, особенно среди малых стран Восточной и Южной Европы", — считает Бортник.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922754393.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Руслан Бортник, НАТО
В Киеве раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией после поражения
Политолог Бортник: НАТО развалится после поражения Украины