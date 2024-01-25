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Врачи призвали переименовать один из видов рака, чтобы не пугать пациентов - РИА Новости, 25.01.2024
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14:00 25.01.2024 (обновлено: 16:18 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/rak-1923415396.html
Врачи призвали переименовать один из видов рака, чтобы не пугать пациентов
Врачи призвали переименовать один из видов рака, чтобы не пугать пациентов - РИА Новости, 25.01.2024
Врачи призвали переименовать один из видов рака, чтобы не пугать пациентов
В США врачи предложили переименовать рак простаты из-за страха пациентов при постановке такого диагноза, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:00
2024-01-25T16:18
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В США врачи предложили переименовать рак простаты из-за страха пациентов при постановке такого диагноза, пишет газета The Wall Street Journal. "Все большее число докторов высказывает позицию, которая может показаться необычной: низкодифференцированные виды рака простаты, которые медленно растут или не растут вовсе, не следует называть раком или раковой опухолью", — говорится в публикации.По мнению медиков, эти слова пугают мужчин, их семьи, а иногда даже врачей, побуждая их подбирать более агрессивное лечение. В итоге пациенты страдают от тяжелых побочных эффектов вместо того, чтобы придерживаться выжидательного подхода.Ранее некоторые формы рака, например щитовидной железы, шейки матки и мочевого пузыря, уже переквалифицировали, в том числе для того, чтобы не "запугивать" пациентов, поскольку "маловероятно, что опухоль будет расти", сообщается в статье.Отмечается, что при наличии другой формулировки (например, "предраковое поражение") пациенты были бы осведомлены, но при этом не так напуганы.
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Здоровье, Здоровье - Общество, США, В мире
Врачи призвали переименовать один из видов рака, чтобы не пугать пациентов

WSJ: в США врачи призвали переименовать рак простаты, чтобы не пугать пациентов

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В США врачи предложили переименовать рак простаты из-за страха пациентов при постановке такого диагноза, пишет газета The Wall Street Journal.
"Все большее число докторов высказывает позицию, которая может показаться необычной: низкодифференцированные виды рака простаты, которые медленно растут или не растут вовсе, не следует называть раком или раковой опухолью", — говорится в публикации.
По мнению медиков, эти слова пугают мужчин, их семьи, а иногда даже врачей, побуждая их подбирать более агрессивное лечение. В итоге пациенты страдают от тяжелых побочных эффектов вместо того, чтобы придерживаться выжидательного подхода.
Ранее некоторые формы рака, например щитовидной железы, шейки матки и мочевого пузыря, уже переквалифицировали, в том числе для того, чтобы не "запугивать" пациентов, поскольку "маловероятно, что опухоль будет расти", сообщается в статье.
Отмечается, что при наличии другой формулировки (например, "предраковое поражение") пациенты были бы осведомлены, но при этом не так напуганы.
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