https://ria.ru/20240125/rak-1923415396.html

Врачи призвали переименовать один из видов рака, чтобы не пугать пациентов

Врачи призвали переименовать один из видов рака, чтобы не пугать пациентов - РИА Новости, 25.01.2024

Врачи призвали переименовать один из видов рака, чтобы не пугать пациентов

В США врачи предложили переименовать рак простаты из-за страха пациентов при постановке такого диагноза, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:00

2024-01-25T14:00

2024-01-25T16:18

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В США врачи предложили переименовать рак простаты из-за страха пациентов при постановке такого диагноза, пишет газета The Wall Street Journal. "Все большее число докторов высказывает позицию, которая может показаться необычной: низкодифференцированные виды рака простаты, которые медленно растут или не растут вовсе, не следует называть раком или раковой опухолью", — говорится в публикации.По мнению медиков, эти слова пугают мужчин, их семьи, а иногда даже врачей, побуждая их подбирать более агрессивное лечение. В итоге пациенты страдают от тяжелых побочных эффектов вместо того, чтобы придерживаться выжидательного подхода.Ранее некоторые формы рака, например щитовидной железы, шейки матки и мочевого пузыря, уже переквалифицировали, в том числе для того, чтобы не "запугивать" пациентов, поскольку "маловероятно, что опухоль будет расти", сообщается в статье.Отмечается, что при наличии другой формулировки (например, "предраковое поражение") пациенты были бы осведомлены, но при этом не так напуганы.

https://ria.ru/20240112/rak-1920830277.html

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