https://ria.ru/20240125/pvo-1923423625.html

Российская ПВО за сутки сбила 91 украинский беспилотник и ракету "Точка-У"

Российская ПВО за сутки сбила 91 украинский беспилотник и ракету "Точка-У" - РИА Новости, 25.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила 91 украинский беспилотник и ракету "Точка-У"

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точку-У", четыре снаряда РСЗО HIMARS и 91 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:24

2024-01-25T14:24

2024-01-25T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точку-У", четыре снаряда РСЗО HIMARS и 91 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО был уничтожен 91 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11231 беспилотный летательный аппарат, 452 зенитных ракетных комплекса, 14794 танка и других боевых бронированных машин, 1209 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7861 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17878 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф