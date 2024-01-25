Российская ПВО за сутки сбила 91 украинский беспилотник и ракету "Точка-У"
МО РФ: ПВО за сутки сбила 4 снаряда РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У" и 91 дрон ВСУ
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точку-У", четыре снаряда РСЗО HIMARS и 91 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО был уничтожен 91 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11231 беспилотный летательный аппарат, 452 зенитных ракетных комплекса, 14794 танка и других боевых бронированных машин, 1209 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7861 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17878 единиц специальной военной автомобильной техники.