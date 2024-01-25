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Российская ПВО за сутки сбила 91 украинский беспилотник и ракету "Точка-У" - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 25.01.2024 (обновлено: 14:44 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/pvo-1923423625.html
Российская ПВО за сутки сбила 91 украинский беспилотник и ракету "Точка-У"
Российская ПВО за сутки сбила 91 украинский беспилотник и ракету "Точка-У" - РИА Новости, 25.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 91 украинский беспилотник и ракету "Точка-У"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точку-У", четыре снаряда РСЗО HIMARS и 91 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:24
2024-01-25T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точку-У", четыре снаряда РСЗО HIMARS и 91 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО был уничтожен 91 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11231 беспилотный летательный аппарат, 452 зенитных ракетных комплекса, 14794 танка и других боевых бронированных машин, 1209 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7861 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17878 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила 91 украинский беспилотник и ракету "Точка-У"

МО РФ: ПВО за сутки сбила 4 снаряда РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У" и 91 дрон ВСУ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую ракету "Точку-У", четыре снаряда РСЗО HIMARS и 91 беспилотник, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за сутки российской ПВО был уничтожен 91 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11231 беспилотный летательный аппарат, 452 зенитных ракетных комплекса, 14794 танка и других боевых бронированных машин, 1209 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7861 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17878 единиц специальной военной автомобильной техники.
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