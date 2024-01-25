https://ria.ru/20240125/putin-1923497693.html

Путин заявил о нормализации логистических цепочек в Калининграде

Путин заявил о нормализации логистических цепочек в Калининграде - РИА Новости, 25.01.2024

Путин заявил о нормализации логистических цепочек в Калининграде

Ситуация после нарушения логистических цепочек в Калининграде в целом исправляется, нормализуется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:42

2024-01-25T18:42

2024-01-25T18:42

экономика

калининград

калининградская область

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923496414_0:155:3231:1972_1920x0_80_0_0_73cc208aa41cff567a0680a0ee76be43.jpg

КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Ситуация после нарушения логистических цепочек в Калининграде в целом исправляется, нормализуется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. Ранее Путин отметил, что противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области, за 11 месяцев 2023 года промышленное производство в Калининграде сократилось на 7,7%. "В целом, ситуация исправляется. Я думаю, что губернатор об этом еще скажет. В ходе короткой беседы мы с ним уже затронули эту тему. В целом, ситуация нормализуется", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240125/putin-1923487157.html

калининград

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, калининград, калининградская область, россия, владимир путин