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Путин заявил о нормализации логистических цепочек в Калининграде - РИА Новости, 25.01.2024
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18:42 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/putin-1923497693.html
Путин заявил о нормализации логистических цепочек в Калининграде
Путин заявил о нормализации логистических цепочек в Калининграде - РИА Новости, 25.01.2024
Путин заявил о нормализации логистических цепочек в Калининграде
Ситуация после нарушения логистических цепочек в Калининграде в целом исправляется, нормализуется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:42
2024-01-25T18:42
экономика
калининград
калининградская область
россия
владимир путин
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Ситуация после нарушения логистических цепочек в Калининграде в целом исправляется, нормализуется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области. Ранее Путин отметил, что противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области, за 11 месяцев 2023 года промышленное производство в Калининграде сократилось на 7,7%. "В целом, ситуация исправляется. Я думаю, что губернатор об этом еще скажет. В ходе короткой беседы мы с ним уже затронули эту тему. В целом, ситуация нормализуется", - сказал Путин.
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экономика, калининград, калининградская область, россия, владимир путин
Экономика, Калининград, Калининградская область, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о нормализации логистических цепочек в Калининграде

Путин: в Калининграде нормализуется ситуация с логистическими цепочками

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Калининградской области
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Ситуация после нарушения логистических цепочек в Калининграде в целом исправляется, нормализуется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области.
Ранее Путин отметил, что противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек и попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий Калининградской области, за 11 месяцев 2023 года промышленное производство в Калининграде сократилось на 7,7%.
"В целом, ситуация исправляется. Я думаю, что губернатор об этом еще скажет. В ходе короткой беседы мы с ним уже затронули эту тему. В целом, ситуация нормализуется", - сказал Путин.
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ЭкономикаКалининградКалининградская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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