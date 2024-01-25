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Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области - РИА Новости, 25.01.2024
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18:38 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/putin-1923496841.html
Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области
Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области - РИА Новости, 25.01.2024
Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области
Нужно добиться роста экономики Калининградской области в условиях сложностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:38
2024-01-25T18:38
владимир путин
россия
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Нужно добиться роста экономики Калининградской области в условиях сложностей, заявил президент России Владимир Путин. "Наша задача добиться динамичного роста экономики региона в новой для него ситуации", - сказал Путин на совещании по развитию Калининградской области. Президент попросил участников совещания детально рассказать, что уже предусмотрено по линии поддержки бизнеса в программе развития Калининградской области, а также обязательно обсудить вопросы транспортной доступности региона, в частности доставки грузов в область и вывоза экспорта в другие регионы и на международный рынок.
https://ria.ru/20240125/putin-1923489999.html
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владимир путин, россия, калининградская область
Владимир Путин, Россия, Калининградская область
Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области

Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области в новых условиях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Калининградской области
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Нужно добиться роста экономики Калининградской области в условиях сложностей, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша задача добиться динамичного роста экономики региона в новой для него ситуации", - сказал Путин на совещании по развитию Калининградской области.
Президент попросил участников совещания детально рассказать, что уже предусмотрено по линии поддержки бизнеса в программе развития Калининградской области, а также обязательно обсудить вопросы транспортной доступности региона, в частности доставки грузов в область и вывоза экспорта в другие регионы и на международный рынок.
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Владимир ПутинРоссияКалининградская область
 
 
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