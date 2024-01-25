https://ria.ru/20240125/putin-1923496841.html

Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области

Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области - РИА Новости, 25.01.2024

Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области

Нужно добиться роста экономики Калининградской области в условиях сложностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:38

2024-01-25T18:38

2024-01-25T18:38

владимир путин

россия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Нужно добиться роста экономики Калининградской области в условиях сложностей, заявил президент России Владимир Путин. "Наша задача добиться динамичного роста экономики региона в новой для него ситуации", - сказал Путин на совещании по развитию Калининградской области. Президент попросил участников совещания детально рассказать, что уже предусмотрено по линии поддержки бизнеса в программе развития Калининградской области, а также обязательно обсудить вопросы транспортной доступности региона, в частности доставки грузов в область и вывоза экспорта в другие регионы и на международный рынок.

https://ria.ru/20240125/putin-1923489999.html

россия

калининградская область

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владимир путин, россия, калининградская область