https://ria.ru/20240125/putin-1923496841.html
Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области
Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области - РИА Новости, 25.01.2024
Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области
Нужно добиться роста экономики Калининградской области в условиях сложностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:38
2024-01-25T18:38
2024-01-25T18:38
владимир путин
россия
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Нужно добиться роста экономики Калининградской области в условиях сложностей, заявил президент России Владимир Путин. "Наша задача добиться динамичного роста экономики региона в новой для него ситуации", - сказал Путин на совещании по развитию Калининградской области. Президент попросил участников совещания детально рассказать, что уже предусмотрено по линии поддержки бизнеса в программе развития Калининградской области, а также обязательно обсудить вопросы транспортной доступности региона, в частности доставки грузов в область и вывоза экспорта в другие регионы и на международный рынок.
https://ria.ru/20240125/putin-1923489999.html
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владимир путин, россия, калининградская область
Владимир Путин, Россия, Калининградская область
Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области
Путин поручил добиться роста экономики Калининградской области в новых условиях
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Нужно добиться роста экономики Калининградской области в условиях сложностей, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша задача добиться динамичного роста экономики региона в новой для него ситуации", - сказал Путин на совещании по развитию Калининградской области.
Президент попросил участников совещания детально рассказать, что уже предусмотрено по линии поддержки бизнеса в программе развития Калининградской области, а также обязательно обсудить вопросы транспортной доступности региона, в частности доставки грузов в область и вывоза экспорта в другие регионы и на международный рынок.
Путин призвал поддержать Калининград из-за трудностей с логистикой