https://ria.ru/20240125/putin-1923469360.html
Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин
Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024
Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин
Вологодская область активно развивается, регион известен уже не только своим сливочным маслом, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:11
2024-01-25T17:11
2024-01-25T17:11
вологодская область
россия
владимир путин
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Вологодская область активно развивается, регион известен уже не только своим сливочным маслом, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Вологда славится маслом вологодским, не только маслом, активно развивается регион, активно сейчас", - сказал президент. Также Путин пошутил про вологодский говор студентки. "Что-то у вас говорка не чувствуется вологодского. А третий курс, понятно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240125/putin-1923454327.html
вологодская область
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, россия, владимир путин, калининградская область
Вологодская область, Россия, Владимир Путин, Калининградская область
Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин
Путин: Вологодская область активно развивается
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Вологодская область активно развивается, регион известен уже не только своим сливочным маслом, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов Калининградской области.
"Вологда славится маслом вологодским, не только маслом, активно развивается регион, активно сейчас", - сказал президент.
Также Путин пошутил про вологодский говор студентки.
"Что-то у вас говорка не чувствуется вологодского. А третий курс, понятно", - сказал Путин.
Россия не позволит пренебрегать своими интересами, заявил Путин