https://ria.ru/20240125/putin-1923469360.html

Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин

Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024

Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин

Вологодская область активно развивается, регион известен уже не только своим сливочным маслом, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:11

2024-01-25T17:11

2024-01-25T17:11

вологодская область

россия

владимир путин

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Вологодская область активно развивается, регион известен уже не только своим сливочным маслом, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Вологда славится маслом вологодским, не только маслом, активно развивается регион, активно сейчас", - сказал президент. Также Путин пошутил про вологодский говор студентки. "Что-то у вас говорка не чувствуется вологодского. А третий курс, понятно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240125/putin-1923454327.html

вологодская область

россия

калининградская область

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вологодская область, россия, владимир путин, калининградская область