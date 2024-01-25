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Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024
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17:11 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/putin-1923469360.html
Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин
Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024
Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин
Вологодская область активно развивается, регион известен уже не только своим сливочным маслом, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:11
2024-01-25T17:11
вологодская область
россия
владимир путин
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Вологодская область активно развивается, регион известен уже не только своим сливочным маслом, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Вологда славится маслом вологодским, не только маслом, активно развивается регион, активно сейчас", - сказал президент. Также Путин пошутил про вологодский говор студентки. "Что-то у вас говорка не чувствуется вологодского. А третий курс, понятно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240125/putin-1923454327.html
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вологодская область, россия, владимир путин, калининградская область
Вологодская область, Россия, Владимир Путин, Калининградская область
Вологодская область известна не только сливочным маслом, заявил Путин

Путин: Вологодская область активно развивается

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Вологодская область активно развивается, регион известен уже не только своим сливочным маслом, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися вузов Калининградской области.
"Вологда славится маслом вологодским, не только маслом, активно развивается регион, активно сейчас", - сказал президент.
Также Путин пошутил про вологодский говор студентки.
"Что-то у вас говорка не чувствуется вологодского. А третий курс, понятно", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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16:16
 
Вологодская областьРоссияВладимир ПутинКалининградская область
 
 
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