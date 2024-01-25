Россия бережно относится к элементам зарубежной культуры, заявил Путин
Путин: РФ бережно относится к элементам зарубежной культуры и старается сберечь
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия не уничтожает никаких элементов зарубежной культуры, а бережно относится к ним и старается сберечь, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы, в отличие от некоторых наших соседей, ничего не уничтожаем, мы ко всему бережно относимся. И вот то, что здесь элементы немецкой культуры, мы тщательно и внимательно всё изучаем и стараемся сберечь", - сказал глава российского государства на встрече со студентами в Калининграде.
Также президент в разговоре со студенткой Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта отметил, что даже название вуза так или иначе призвано подчеркнуть исторические и культурные связи России с Германией.
"Даже в 2005 году, по моему, мы назвали ваш университет именем Канта не случайно, тоже для того, чтобы подчеркнуть те исторические, культурные связи, которые связывают нас в данном случае с Германией", - добавил Путин.