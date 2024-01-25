https://ria.ru/20240125/putin-1923466836.html

Россия бережно относится к элементам зарубежной культуры, заявил Путин

Россия бережно относится к элементам зарубежной культуры, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024

Россия бережно относится к элементам зарубежной культуры, заявил Путин

Россия не уничтожает никаких элементов зарубежной культуры, а бережно относится к ним и старается сберечь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:09

2024-01-25T17:09

2024-01-25T17:17

россия

калининград

германия

владимир путин

иммануил кант

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия не уничтожает никаких элементов зарубежной культуры, а бережно относится к ним и старается сберечь, заявил президент России Владимир Путин. "Мы, в отличие от некоторых наших соседей, ничего не уничтожаем, мы ко всему бережно относимся. И вот то, что здесь элементы немецкой культуры, мы тщательно и внимательно всё изучаем и стараемся сберечь", - сказал глава российского государства на встрече со студентами в Калининграде. Также президент в разговоре со студенткой Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта отметил, что даже название вуза так или иначе призвано подчеркнуть исторические и культурные связи России с Германией. "Даже в 2005 году, по моему, мы назвали ваш университет именем Канта не случайно, тоже для того, чтобы подчеркнуть те исторические, культурные связи, которые связывают нас в данном случае с Германией", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923447891.html

https://ria.ru/20240110/muzei-1920501679.html

россия

калининград

германия

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россия, калининград, германия, владимир путин, иммануил кант, общество