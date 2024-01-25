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Россия бережно относится к элементам зарубежной культуры, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024
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17:09 25.01.2024 (обновлено: 17:17 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/putin-1923466836.html
Россия бережно относится к элементам зарубежной культуры, заявил Путин
Россия бережно относится к элементам зарубежной культуры, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024
Россия бережно относится к элементам зарубежной культуры, заявил Путин
Россия не уничтожает никаких элементов зарубежной культуры, а бережно относится к ним и старается сберечь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:09
2024-01-25T17:17
россия
калининград
германия
владимир путин
иммануил кант
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия не уничтожает никаких элементов зарубежной культуры, а бережно относится к ним и старается сберечь, заявил президент России Владимир Путин. "Мы, в отличие от некоторых наших соседей, ничего не уничтожаем, мы ко всему бережно относимся. И вот то, что здесь элементы немецкой культуры, мы тщательно и внимательно всё изучаем и стараемся сберечь", - сказал глава российского государства на встрече со студентами в Калининграде. Также президент в разговоре со студенткой Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта отметил, что даже название вуза так или иначе призвано подчеркнуть исторические и культурные связи России с Германией. "Даже в 2005 году, по моему, мы назвали ваш университет именем Канта не случайно, тоже для того, чтобы подчеркнуть те исторические, культурные связи, которые связывают нас в данном случае с Германией", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240125/obrazovanie-1923447891.html
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россия, калининград, германия, владимир путин, иммануил кант, общество
Россия, Калининград, Германия, Владимир Путин, Иммануил Кант, Общество
Россия бережно относится к элементам зарубежной культуры, заявил Путин

Путин: РФ бережно относится к элементам зарубежной культуры и старается сберечь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия не уничтожает никаких элементов зарубежной культуры, а бережно относится к ним и старается сберечь, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы, в отличие от некоторых наших соседей, ничего не уничтожаем, мы ко всему бережно относимся. И вот то, что здесь элементы немецкой культуры, мы тщательно и внимательно всё изучаем и стараемся сберечь", - сказал глава российского государства на встрече со студентами в Калининграде.
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Также президент в разговоре со студенткой Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта отметил, что даже название вуза так или иначе призвано подчеркнуть исторические и культурные связи России с Германией.
"Даже в 2005 году, по моему, мы назвали ваш университет именем Канта не случайно, тоже для того, чтобы подчеркнуть те исторические, культурные связи, которые связывают нас в данном случае с Германией", - добавил Путин.
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РоссияКалининградГерманияВладимир ПутинИммануил КантОбщество
 
 
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