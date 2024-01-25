Россия не позволит пренебрегать своими интересами, заявил Путин
Путин: Россия никогда не позволит пренебрегать своими интересами
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация никогда не позволит пренебрегать своими интересами.
"Страна должна жить своим умом, должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы хотели плевать на интересы других. Руководствоваться своими интересами и добиваться успеха, это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, мы никогда не позволим пренебрегать интересами России", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области.
Глава государства отметил, что он сформулировал свою позицию на основе утверждений немецкого философа Иммануила Канта.
"Кант это сформулировал, а мы с вами имеем возможность на основе этой позиции формулировать нашу сегодняшнюю позицию, именно как я это сделал сейчас", - подчеркнул президент.