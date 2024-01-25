https://ria.ru/20240125/putin-1923454327.html

Россия не позволит пренебрегать своими интересами, заявил Путин

Россия не позволит пренебрегать своими интересами, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2024

Россия не позволит пренебрегать своими интересами, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация никогда не позволит пренебрегать своими интересами. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:16

2024-01-25T16:16

2024-01-25T17:18

россия

владимир путин

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация никогда не позволит пренебрегать своими интересами."Страна должна жить своим умом, должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы хотели плевать на интересы других. Руководствоваться своими интересами и добиваться успеха, это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, мы никогда не позволим пренебрегать интересами России", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области.Глава государства отметил, что он сформулировал свою позицию на основе утверждений немецкого философа Иммануила Канта."Кант это сформулировал, а мы с вами имеем возможность на основе этой позиции формулировать нашу сегодняшнюю позицию, именно как я это сделал сейчас", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240125/putin-1923453934.html

россия

калининградская область

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россия, владимир путин, калининградская область