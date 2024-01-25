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Путин ответил на вопрос о переходе на новую систему высшего образования - РИА Новости, 25.01.2024
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16:03 25.01.2024 (обновлено: 16:04 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/putin-1923451177.html
Путин ответил на вопрос о переходе на новую систему высшего образования
Путин ответил на вопрос о переходе на новую систему высшего образования - РИА Новости, 25.01.2024
Путин ответил на вопрос о переходе на новую систему высшего образования
Переход на новую систему высшего образования будет плавным, проблем со старыми дипломами ни у кого не возникнет, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:03
2024-01-25T16:04
общество
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Переход на новую систему высшего образования будет плавным, проблем со старыми дипломами ни у кого не возникнет, сообщил президент РФ Владимир Путин. В ходе встречи главы государства со студентами его спросили, не стоит ли проработать систему соответствия дипломов разных типов высшего образования. Путин напомнил, что эксперимент по переходу на новую систему образования был сделан по настоятельным рекомендациям экспертного сообщества. "Надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему. Так что проблем не будет ни у кого", - сказал он. Президент заверил, что "никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили диплом бакалавриата и так далее, конечно, не будет". "Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Путин ответил на вопрос о переходе на новую систему высшего образования

Путин: переход на новую систему высшего образования будет плавным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Переход на новую систему высшего образования будет плавным, проблем со старыми дипломами ни у кого не возникнет, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи главы государства со студентами его спросили, не стоит ли проработать систему соответствия дипломов разных типов высшего образования. Путин напомнил, что эксперимент по переходу на новую систему образования был сделан по настоятельным рекомендациям экспертного сообщества.
«
"Надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему. Так что проблем не будет ни у кого", - сказал он.
Президент заверил, что "никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили диплом бакалавриата и так далее, конечно, не будет".
"Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности", - сказал Путин.
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