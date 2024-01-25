https://ria.ru/20240125/putin-1923438933.html

Путин проводит встречу со студентами в Калининграде. Прямая трансляция

Путин проводит встречу со студентами в Калининграде. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.01.2024

Путин проводит встречу со студентами в Калининграде. Прямая трансляция

Владимир Путин в День студента проводит встречу с учащимися в Калининграде. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:32

2024-01-25T15:32

2024-01-25T15:32

калининград

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923441396_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf74cd547b11cd6540d59d25baddbfad.jpg

Владимир Путин в День студента проводит встречу с учащимися в Калининграде.

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Путин на встрече со студентами калининградских вузов LIVE: Путин на встрече со студентами калининградских вузов 2024-01-25T15:32 true PT106M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининград, владимир путин, россия, видео