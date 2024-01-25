https://ria.ru/20240125/putin-1923438933.html
Путин проводит встречу со студентами в Калининграде. Прямая трансляция
Путин проводит встречу со студентами в Калининграде. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.01.2024
Путин проводит встречу со студентами в Калининграде. Прямая трансляция
Владимир Путин в День студента проводит встречу с учащимися в Калининграде. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:32
2024-01-25T15:32
2024-01-25T15:32
калининград
владимир путин
россия
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Владимир Путин в День студента проводит встречу с учащимися в Калининграде.
калининград
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин на встрече со студентами калининградских вузов
LIVE: Путин на встрече со студентами калининградских вузов
2024-01-25T15:32
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
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калининград, владимир путин, россия, видео
Калининград, Владимир Путин, Россия
Путин проводит встречу со студентами в Калининграде. Прямая трансляция
Владимир Путин в День студента проводит встречу с учащимися в Калининграде.
2024-01-25T15:32
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PT106M20S
Владимир Путин в День студента проводит встречу с учащимися в Калининграде.