https://ria.ru/20240125/putin-1923417236.html

Путин прибыл в Калининград

Путин прибыл в Калининград - РИА Новости, 25.01.2024

Путин прибыл в Калининград

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Калининград. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:06

2024-01-25T14:06

2024-01-25T14:07

калининград

россия

антон алиханов

владимир путин

калининградская область

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg

КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Калининград.Как ожидается, президент пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня и проведет совещание о развитии Калининградской области, а также отдельную встречу с главой региона Антоном Алихановым.Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.

https://ria.ru/20240125/studenty-1922908914.html

калининград

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининград, россия, антон алиханов, владимир путин, калининградская область, политика