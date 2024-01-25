https://ria.ru/20240125/putin-1923417236.html
Путин прибыл в Калининград
Путин прибыл в Калининград - РИА Новости, 25.01.2024
Путин прибыл в Калининград
Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Калининград. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:06
2024-01-25T14:06
2024-01-25T14:07
калининград
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антон алиханов
владимир путин
калининградская область
политика
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Калининград.Как ожидается, президент пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня и проведет совещание о развитии Калининградской области, а также отдельную встречу с главой региона Антоном Алихановым.Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.
https://ria.ru/20240125/studenty-1922908914.html
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калининград, россия, антон алиханов, владимир путин, калининградская область, политика
Калининград, Россия, Антон Алиханов, Владимир Путин, Калининградская область, Политика
Путин прибыл в Калининград
Путин прибыл в Калининград, где планирует встретиться с Алихановым