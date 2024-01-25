https://ria.ru/20240125/putin-1923391380.html

Путин пообщается со студентами университета Канта в Калининграде

Путин пообщается со студентами университета Канта в Калининграде - РИА Новости, 25.01.2024

Путин пообщается со студентами университета Канта в Калининграде

Президент России Владимир Путин в четверг посетит Калининград, пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня и проведет совещание о... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:21

2024-01-25T12:21

2024-01-25T12:32

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит Калининград, пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня и проведет совещание о развитии Калининградской области, а также отдельную встречу с главой региона Антоном Алихановым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поедем в университет, где будет по случаю Дня студента, Татьяниного дня, беседа со студентами свободная. Студенты будут спрашивать все, что они хотят, президент будет на все это отвечать, поздравлять всех студентов в лице учащихся университета Канта", - сказал Песков журналистам, говоря о программе в Калининграде. Затем в администрации региона пройдет встреча с главой области Алихановым, отметил он. "Там проведем совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области. И еще по ВКС там откроем предприятие, которое производит панели для солнечных батарей", - рассказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20230125/fsb-1847397132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калининград, россия, калининградская область, антон алиханов, дмитрий песков, владимир путин, политика, навигатор абитуриента