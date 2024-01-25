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Путин пообщается со студентами университета Канта в Калининграде - РИА Новости, 25.01.2024
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12:21 25.01.2024 (обновлено: 12:32 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/putin-1923391380.html
Путин пообщается со студентами университета Канта в Калининграде
Путин пообщается со студентами университета Канта в Калининграде - РИА Новости, 25.01.2024
Путин пообщается со студентами университета Канта в Калининграде
Президент России Владимир Путин в четверг посетит Калининград, пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня и проведет совещание о... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:21
2024-01-25T12:32
калининград
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калининградская область
антон алиханов
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит Калининград, пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня и проведет совещание о развитии Калининградской области, а также отдельную встречу с главой региона Антоном Алихановым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поедем в университет, где будет по случаю Дня студента, Татьяниного дня, беседа со студентами свободная. Студенты будут спрашивать все, что они хотят, президент будет на все это отвечать, поздравлять всех студентов в лице учащихся университета Канта", - сказал Песков журналистам, говоря о программе в Калининграде. Затем в администрации региона пройдет встреча с главой области Алихановым, отметил он. "Там проведем совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области. И еще по ВКС там откроем предприятие, которое производит панели для солнечных батарей", - рассказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20230125/fsb-1847397132.html
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калининград, россия, калининградская область, антон алиханов, дмитрий песков, владимир путин, политика, навигатор абитуриента
Калининград, Россия, Калининградская область, Антон Алиханов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Навигатор абитуриента
Путин пообщается со студентами университета Канта в Калининграде

Песков: Путин в Калининграде пообщается со студентами и проведет совещание

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит Калининград, пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня и проведет совещание о развитии Калининградской области, а также отдельную встречу с главой региона Антоном Алихановым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поедем в университет, где будет по случаю Дня студента, Татьяниного дня, беседа со студентами свободная. Студенты будут спрашивать все, что они хотят, президент будет на все это отвечать, поздравлять всех студентов в лице учащихся университета Канта", - сказал Песков журналистам, говоря о программе в Калининграде.
Затем в администрации региона пройдет встреча с главой области Алихановым, отметил он. "Там проведем совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области. И еще по ВКС там откроем предприятие, которое производит панели для солнечных батарей", - рассказал представитель Кремля.
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КалининградРоссияКалининградская областьАнтон АлихановДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаНавигатор абитуриента
 
 
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