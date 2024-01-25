https://ria.ru/20240125/punkt-1923356787.html

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.01.2024

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали на Купянском направлении украинский пункт управления дронами, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:09

2024-01-25T10:09

2024-01-25T12:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали на Купянском направлении украинский пункт управления дронами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.Кроме того, уничтожены три миномета и пункт боепитания."Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов "Фурия", два "Лелека-100" и два "Валькирия", — добавил Зыбинский.Он напомнил, что за прошедшие сутки Киев на Купянском направлении потерял до 175 солдат, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку "Гиацинт-С" и четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Одну из "Гвоздик" уничтожил расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" под командованием командира орудия ефрейтора Алексея Таранина.

https://ria.ru/20240121/tank-1922606786.html

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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)