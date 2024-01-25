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ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 25.01.2024 (обновлено: 12:08 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/punkt-1923356787.html
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.01.2024
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении
Российские военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали на Купянском направлении украинский пункт управления дронами, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:09
2024-01-25T12:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали на Купянском направлении украинский пункт управления дронами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.Кроме того, уничтожены три миномета и пункт боепитания.&quot;Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов &quot;Фурия&quot;, два &quot;Лелека-100&quot; и два &quot;Валькирия&quot;, — добавил Зыбинский.Он напомнил, что за прошедшие сутки Киев на Купянском направлении потерял до 175 солдат, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку "Гиацинт-С" и четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Одну из "Гвоздик" уничтожил расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" под командованием командира орудия ефрейтора Алексея Таранина.
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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении

МО: группировка "Запад" уничтожила 9 украинских дронов и пункт управления ими

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" ликвидировали на Купянском направлении украинский пункт управления дронами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Кроме того, уничтожены три миномета и пункт боепитания.
«

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов "Фурия", два "Лелека-100" и два "Валькирия", — добавил Зыбинский.

Он напомнил, что за прошедшие сутки Киев на Купянском направлении потерял до 175 солдат, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку "Гиацинт-С" и четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Одну из "Гвоздик" уничтожил расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" под командованием командира орудия ефрейтора Алексея Таранина.
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