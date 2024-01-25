https://ria.ru/20240125/protsess-1923377553.html

Переговоры в астанинском формате по Сирии пройдут во второй половине года

Переговоры в астанинском формате по Сирии пройдут во второй половине года - РИА Новости, 25.01.2024

Переговоры в астанинском формате по Сирии пройдут во второй половине года

Страны-гаранты астанинского процесса согласились провести 22-й раунд переговоров по Сирии в Астане во второй половине 2024 года, отметили договоренность... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:29

2024-01-25T11:29

2024-01-25T13:15

в мире

россия

сирия

астана

мид казахстана

оон

переговоры по сирии в астане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922486985_0:217:720:622_1920x0_80_0_0_5e8892e2a8ea70734a1b46af9465c815.jpg

АСТАНА, 25 янв — РИА Новости. Страны-гаранты астанинского процесса согласились провести 22-й раунд переговоров по Сирии в Астане во второй половине 2024 года, отметили договоренность провести встречу на высшем уровне в России, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, который зачитал замглавы МИД Казахстана Алибек Бакаев."Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать встречу на высшем уровне в Российской Федерации. Договорились провести 22-ю международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года", - сказал Бакаев.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.

https://ria.ru/20240124/siriya-1923308210.html

россия

сирия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сирия, астана, мид казахстана, оон, переговоры по сирии в астане