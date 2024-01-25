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Переговоры в астанинском формате по Сирии пройдут во второй половине года
Переговоры в астанинском формате по Сирии пройдут во второй половине года - РИА Новости, 25.01.2024
Переговоры в астанинском формате по Сирии пройдут во второй половине года
Страны-гаранты астанинского процесса согласились провести 22-й раунд переговоров по Сирии в Астане во второй половине 2024 года, отметили договоренность... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:29
2024-01-25T11:29
2024-01-25T13:15
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АСТАНА, 25 янв — РИА Новости. Страны-гаранты астанинского процесса согласились провести 22-й раунд переговоров по Сирии в Астане во второй половине 2024 года, отметили договоренность провести встречу на высшем уровне в России, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, который зачитал замглавы МИД Казахстана Алибек Бакаев."Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать встречу на высшем уровне в Российской Федерации. Договорились провести 22-ю международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года", - сказал Бакаев.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
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в мире, россия, сирия, астана, мид казахстана, оон, переговоры по сирии в астане
В мире, Россия, Сирия, Астана, МИД Казахстана, ООН, Переговоры по Сирии в Астане
Переговоры в астанинском формате по Сирии пройдут во второй половине года
Бакаев: страны астанинского процесса проведут встречу во втором полугодии