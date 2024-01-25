https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html

В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике

В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике - РИА Новости, 25.01.2024

В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике

Протестующие фермеры из Италии провели несколько пробегов на сельскохозяйственной технике в различных областях страны, присоединившись к выступлениям коллег из... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:39

2024-01-25T15:39

2024-01-25T15:48

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РИМ, 25 янв - РИА Новости. Протестующие фермеры из Италии провели несколько пробегов на сельскохозяйственной технике в различных областях страны, присоединившись к выступлениям коллег из Франции и Германии, сообщил сайт новостного телеканала Rainews24 cо ссылкой на свои региональные представительства. В провинции Перуджа центральной области Умбрии фермеры проехали по улицам пригорода Ассизи. По оценкам организаторов, в акции приняли участие менее сотни человек. В регионе Абруццо на автомагистрали появилась колонна из по меньшей мере 30 автосредств. Аналогичные выступления на тракторах и другой сельхозтехнике прошли на Сицилии, в Тоскане и в столичном Лацио. Фермеры выступают против "зеленого курса" ЕС, подразумевающего введение огромного количества новых ограничительных мер на законодательном уровне, и требуют защиты перед лицом появления на европейском рынке синтетической еды. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый - протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй – пересмотр Общей аграрной политики - норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства. Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html

https://ria.ru/20240123/fermery-1923061181.html

https://ria.ru/20240113/fermery-1921169163.html

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в мире, италия, франция, германия, евросоюз