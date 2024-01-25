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В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике - РИА Новости, 25.01.2024
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15:39 25.01.2024 (обновлено: 15:48 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике - РИА Новости, 25.01.2024
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике
Протестующие фермеры из Италии провели несколько пробегов на сельскохозяйственной технике в различных областях страны, присоединившись к выступлениям коллег из... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:39
2024-01-25T15:48
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РИМ, 25 янв - РИА Новости. Протестующие фермеры из Италии провели несколько пробегов на сельскохозяйственной технике в различных областях страны, присоединившись к выступлениям коллег из Франции и Германии, сообщил сайт новостного телеканала Rainews24 cо ссылкой на свои региональные представительства. В провинции Перуджа центральной области Умбрии фермеры проехали по улицам пригорода Ассизи. По оценкам организаторов, в акции приняли участие менее сотни человек. В регионе Абруццо на автомагистрали появилась колонна из по меньшей мере 30 автосредств. Аналогичные выступления на тракторах и другой сельхозтехнике прошли на Сицилии, в Тоскане и в столичном Лацио. Фермеры выступают против "зеленого курса" ЕС, подразумевающего введение огромного количества новых ограничительных мер на законодательном уровне, и требуют защиты перед лицом появления на европейском рынке синтетической еды. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый - протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй – пересмотр Общей аграрной политики - норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства. Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html
https://ria.ru/20240123/fermery-1923061181.html
https://ria.ru/20240113/fermery-1921169163.html
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в мире, италия, франция, германия, евросоюз
В мире, Италия, Франция, Германия, Евросоюз
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике

Rainews24: в Италии фермеры провели митинги на сельскохозяйственной технике

© Фото из соцсетейАкция протеста фермеров в Италии
Акция протеста фермеров в Италии
© Фото из соцсетей
Акция протеста фермеров в Италии
Читать ria.ru в
РИМ, 25 янв - РИА Новости. Протестующие фермеры из Италии провели несколько пробегов на сельскохозяйственной технике в различных областях страны, присоединившись к выступлениям коллег из Франции и Германии, сообщил сайт новостного телеканала Rainews24 cо ссылкой на свои региональные представительства.
В провинции Перуджа центральной области Умбрии фермеры проехали по улицам пригорода Ассизи. По оценкам организаторов, в акции приняли участие менее сотни человек. В регионе Абруццо на автомагистрали появилась колонна из по меньшей мере 30 автосредств. Аналогичные выступления на тракторах и другой сельхозтехнике прошли на Сицилии, в Тоскане и в столичном Лацио. Фермеры выступают против "зеленого курса" ЕС, подразумевающего введение огромного количества новых ограничительных мер на законодательном уровне, и требуют защиты перед лицом появления на европейском рынке синтетической еды.
Протесты фермеров в Польше. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Польские фермеры устроили по всей стране акцию протеста из-за Украины
Вчера, 14:29
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа.
Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.
Трактора участников акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Французские фермеры намерены протестовать "сколько будет необходимо"
23 января, 18:44
В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый - протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй – пересмотр Общей аграрной политики - норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства.
Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.
Акция протеста немецких фермеров - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Шольц призвал к компромиссу между фермерами и правительством
13 января, 15:27
 
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