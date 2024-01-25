https://ria.ru/20240125/protesty-1923359571.html

Эксперт заявил о связи протестов фермеров в ФРГ с отказом от газа из России

Эксперт заявил о связи протестов фермеров в ФРГ с отказом от газа из России - РИА Новости, 25.01.2024

Эксперт заявил о связи протестов фермеров в ФРГ с отказом от газа из России

Бунт немецких фермеров вызван сложной экономической ситуацией в Германии из-за отказа от российского газа, резким ростом производственных затрат из-за "зеленого РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:22

2024-01-25T10:22

2024-01-25T10:22

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АФИНЫ, 25 янв – РИА Новости. Бунт немецких фермеров вызван сложной экономической ситуацией в Германии из-за отказа от российского газа, резким ростом производственных затрат из-за "зеленого перехода" и массовым импортом дешевой и сомнительного качества продукции с Украины, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, профессор институтов Европейского союза в Университете Крита Нотис Мариас, возглавляющий непарламентскую партию "Греция – другой путь". По его словам, огромные негативные экономические последствия конфликта привели к росту поддержки крайне правых почти по всей Европе. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения этих планов немецкие фермеры начали акции протеста, блокировали дороги тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам. "Восстание немецких фермеров вызвано сложной экономической ситуацией, в которой оказалась Германия в результате отключения от дефицитного российского газа. Кроме того, по мере сокращения традиционных субсидий и помощи сельскому хозяйству и введения новых требований к якобы "зеленому" росту немецкие фермеры сталкиваются с резким ростом производственных затрат. Еще одним фактором, усугубляющим положение немецких фермеров, является массовый беспошлинный импорт дешевой, хотя и сомнительного качества, сельскохозяйственной и животноводческой продукции с Украины, которая теперь связана соглашением о свободной торговле с ЕС", - сказал Мариас. По его словам, будучи депутатом Европейского парламента в период с 2014 по 2019 год, он голосовал против соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной. "Я предупреждал о негативных последствиях для европейских фермеров и, конечно, для греческих фермеров и животноводов планировавшегося тогда соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной, против которого я голосовал", - сказал эксперт. Он отметил, что, помимо этих проблем, есть еще одна, о которой "не так широко известно". "Из-за экономических трудностей различные фермы и земли многих разорившихся немецких фермеров теперь находятся в руках крупных немецких транснациональных корпораций, занимающихся не только производством продуктов питания и сетями супермаркетов, но и перестрахованием и недвижимостью", - сказал Мариас. По его словам, проблемная ситуация в экономике дает голоса крайне правым. "Ультраправые как нельзя лучше используют тот факт, что Европа стала пешкой США и НАТО на службе новой холодной войны и в результате страдает от огромных негативных экономических последствий конфликта с Россией, которая традиционно поставляла на старый континент дешевый природный газ, что повышало конкурентоспособность европейской экономики. В то же время неспособность ЕС сформулировать эффективную иммиграционную политику является удобрением для роста ультраправых, что не исключено на европейских выборах, особенно в Германии и Франции", - сказал Мариас. Он отметил, что при этом власти ЕС пытаются маргинализировать любую подлинно социальную и патриотическую политическую силу, которая борется за Европу народов, а не "американскую Европу". В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html

https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html

https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html

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Дымовые шашки и тысячи тракторов: протест фермеров в Берлине В центре Берлина собрались тысячи фермеров, протестующие против отмены субсидий для сельского хозяйства. Организаторы акции призвали правительство к пересмотру своих решений. Перед демонстрантами выступил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Решение коллег отменить субсидии на дизельное топливо он назвал неизбежным на фоне бюджетного кризиса. Политику пришлось перекрикивать толпу, из которой звучали призывы распустить правительство, а Линднеру лично – уйти. В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста. 2024-01-25T10:22 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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