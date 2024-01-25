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Стартовал четвертый сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" - РИА Новости, 25.01.2024
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23:00 25.01.2024
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Стартовал четвертый сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход"
Стартовал четвертый сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" - РИА Новости, 25.01.2024
Стартовал четвертый сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход"
Всероссийский студенческий проект "Твой Ход" объявил о запуске четвертого сезона в День российского студенчества, в Москве состоялись праздничные мероприятия... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T23:00
2024-01-25T23:00
общество
москва
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Всероссийский студенческий проект "Твой Ход" объявил о запуске четвертого сезона в День российского студенчества, в Москве состоялись праздничные мероприятия для двух тысяч студентов, сообщила пресс-служба проекта. "В День российского студенчества, 25 января, всероссийский студенческий проект "Твой Ход", который реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей", объявил о запуске четвертого сезона и поделился с будущими участниками нововведениями", - говорится в сообщении. Праздничные мероприятия прошли как онлайн, так и в оффлайн-формате. В 13 регионах России состоялся запуск регионального тура "Твой Ход" — 2024. Он будет проходить на протяжении четырех месяцев в 86 субъектах РФ. "Проект "Твой Ход" 25 января объявляет о новых возможностях. Теперь наравне со студентами выстроить свою траекторию развития могут и вузы, преподавательский состав — для них появился отдельный конкурсный трек. Это нововведение четвертого сезона поможет учебным заведениям создать и реализовать полезные и ценные идеи, которые, в свою очередь, помогут студентам уже на первом курсе погрузиться в студенческую среду и познакомиться с экосистемой молодежной политики", - сказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, слова которой приводит пресс-служба проекта. В Москве для двух тысяч студентов были организованы праздничные мероприятия, а вечером на ВДНХ состоялось ледовое шоу и мастер-класс по фигурному катанию. "Нововведением стал конкурсный трек "ПервопроХодец", направленный на знакомство нынешних и будущих первокурсников 2024 года со студенческим сообществом и сферой молодежной политики. Он пройдет в две волны, по итогам станут известны 400 победителей, которые будут награждены подарками от проекта "Твой Ход" и партнеров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240125/studotryady-1923500645.html
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общество, москва, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия
Общество, Москва, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия
Стартовал четвертый сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход"

Стартовал четвертый сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход"

© Фото : предоставлено пресс-службой АНО "Россия – страна возможностей"Запуск проекта “Твой ход”
Запуск проекта “Твой ход” - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой АНО "Россия – страна возможностей"
Запуск проекта “Твой ход”. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Всероссийский студенческий проект "Твой Ход" объявил о запуске четвертого сезона в День российского студенчества, в Москве состоялись праздничные мероприятия для двух тысяч студентов, сообщила пресс-служба проекта.
"В День российского студенчества, 25 января, всероссийский студенческий проект "Твой Ход", который реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей", объявил о запуске четвертого сезона и поделился с будущими участниками нововведениями", - говорится в сообщении.
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Праздничные мероприятия прошли как онлайн, так и в оффлайн-формате. В 13 регионах России состоялся запуск регионального тура "Твой Ход" — 2024. Он будет проходить на протяжении четырех месяцев в 86 субъектах РФ.
"Проект "Твой Ход" 25 января объявляет о новых возможностях. Теперь наравне со студентами выстроить свою траекторию развития могут и вузы, преподавательский состав — для них появился отдельный конкурсный трек. Это нововведение четвертого сезона поможет учебным заведениям создать и реализовать полезные и ценные идеи, которые, в свою очередь, помогут студентам уже на первом курсе погрузиться в студенческую среду и познакомиться с экосистемой молодежной политики", - сказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, слова которой приводит пресс-служба проекта.
В Москве для двух тысяч студентов были организованы праздничные мероприятия, а вечером на ВДНХ состоялось ледовое шоу и мастер-класс по фигурному катанию.
"Нововведением стал конкурсный трек "ПервопроХодец", направленный на знакомство нынешних и будущих первокурсников 2024 года со студенческим сообществом и сферой молодежной политики. Он пройдет в две волны, по итогам станут известны 400 победителей, которые будут награждены подарками от проекта "Твой Ход" и партнеров", - говорится в сообщении.
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