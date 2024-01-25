Стартовал четвертый сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход"
Стартовал четвертый сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход"
© Фото : предоставлено пресс-службой АНО "Россия – страна возможностей"Запуск проекта “Твой ход”
© Фото : предоставлено пресс-службой АНО "Россия – страна возможностей"
Запуск проекта “Твой ход”. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Всероссийский студенческий проект "Твой Ход" объявил о запуске четвертого сезона в День российского студенчества, в Москве состоялись праздничные мероприятия для двух тысяч студентов, сообщила пресс-служба проекта.
"В День российского студенчества, 25 января, всероссийский студенческий проект "Твой Ход", который реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей", объявил о запуске четвертого сезона и поделился с будущими участниками нововведениями", - говорится в сообщении.
Праздничные мероприятия прошли как онлайн, так и в оффлайн-формате. В 13 регионах России состоялся запуск регионального тура "Твой Ход" — 2024. Он будет проходить на протяжении четырех месяцев в 86 субъектах РФ.
"Проект "Твой Ход" 25 января объявляет о новых возможностях. Теперь наравне со студентами выстроить свою траекторию развития могут и вузы, преподавательский состав — для них появился отдельный конкурсный трек. Это нововведение четвертого сезона поможет учебным заведениям создать и реализовать полезные и ценные идеи, которые, в свою очередь, помогут студентам уже на первом курсе погрузиться в студенческую среду и познакомиться с экосистемой молодежной политики", - сказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, слова которой приводит пресс-служба проекта.
В Москве для двух тысяч студентов были организованы праздничные мероприятия, а вечером на ВДНХ состоялось ледовое шоу и мастер-класс по фигурному катанию.
"Нововведением стал конкурсный трек "ПервопроХодец", направленный на знакомство нынешних и будущих первокурсников 2024 года со студенческим сообществом и сферой молодежной политики. Он пройдет в две волны, по итогам станут известны 400 победителей, которые будут награждены подарками от проекта "Твой Ход" и партнеров", - говорится в сообщении.