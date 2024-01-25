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В Госдуму внесли проект для ускорения прохождения товаров через госграницу

В Госдуму внесли проект для ускорения прохождения товаров через госграницу - РИА Новости, 25.01.2024

В Госдуму внесли проект для ускорения прохождения товаров через госграницу

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий ускорить прохождение товаров в пунктах пропуска через государственную границу РФ, следует из базы... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T20:50

2024-01-25T20:50

2024-01-25T20:50

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий ускорить прохождение товаров в пунктах пропуска через государственную границу РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ наделяет кабинет министров России на постоянной основе полномочиями по расширению перечня пунктов пропуска через российскую границу, в которых таможенные органы будут осуществлять ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль зарубежной растительной и животноводческой продукции. Это позволит сократить время прохождения проверок, пояснял ранее в четверг Минфин. В 2019-2022 годах проходил эксперимент по проведению в некоторых пунктах пропуска через российскую границу таможенными органами данных видов контроля. В ходе него были отработаны схемы организации госконтроля и механизмы взаимодействия госорганов. Результаты оказались успешными: время госконтроля при ввозе товаров в Россию сократилось, что в целом поспособствовало повышению пропускной способности пунктов пропуска, отмечает Минфин. Чтобы аналогичный опыт можно было распространить на другие пункты пропуска, законопроектом и предложено на постоянной основе наделить правительство полномочиями по определению таких пунктов пропуска через границу. Его принятие "позволит ускорить прохождение товаров и транспорта через пункты пропуска на границе за счет отсутствия необходимости ожидания представителей иных государственных контрольных органов", считает Минфин. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20240124/feyki-1923102625.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф