https://ria.ru/20240125/proekt-1923403725.html

РИА Новости презентовало проект "Освобождение. Путь к Победе"

РИА Новости презентовало проект "Освобождение. Путь к Победе" - РИА Новости, 25.01.2024

РИА Новости презентовало проект "Освобождение. Путь к Победе"

Презентация проекта "Освобождение. Путь к Победе" состоялась в ходе видеомоста Москва — Санкт-Петербург, организованного медиагруппой "Россия сегодня". РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:16

2024-01-25T13:16

2024-01-25T16:14

новости агентства

ссср

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

роман карманов

владимир мединский

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Презентация проекта "Освобождение. Путь к Победе" состоялась в ходе видеомоста Москва — Санкт-Петербург, организованного медиагруппой "Россия сегодня".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности вновь вошедших в Южный федеральный округ Российской Федерации территорий, а также Белоруссии, с регионами и городами России, базирующейся на единой исторической памяти. В рамках проекта будут отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание будет уделено подвигу советской молодежи в тылу и единству исторической судьбы страны."Запустив проект "Освобождение" в прошлом году, мы поставили перед собой масштабную задачу — опираясь на огромный архив военных фотографий Совинформбюро, рассказать обо всех ключевых этапах пути нашей страны к Великой Победе. Интерес к "Освобождению" превзошел наши ожидания", — отметил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Новый грант Президентского фонда культурных инициатив позволяет продолжить этот проект. В ближайших планах рассказ о доблестной обороне Ленинграда, подвиге тружеников тыла и о роли нашей Родины в освобождении Европы от "коричневой чумы", — добавил он.Проект преследует просветительскую функцию и будет носить гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые в том числе инструментами новых медиа. В основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является "Россия сегодня"."Освобождение. Путь к Победе" — новый проект информационного агентства "Россия сегодня", логичное продолжение проекта "Освобождение", который в 2023 году был с успехом реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В центре внимания — события полутора лет Великой Отечественной войны, история и хроника 1944 и 1945 годов. Ориентирован проект на тех, кто хочет узнать больше об этом периоде, о подвигах реальных людей, о том, как сначала освобождались, а после восстанавливались не только советские города, но и территории, которые мы называем Восточной Европой. Уверен, проект станет знаковым и для профессионалов, связанных с наукой, ведь показаны будут редчайшие снимки, и для тех, кто только начинает знакомство с нашей великой историей", — отметил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.В рамках проекта будет проведено 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пскова, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Мурманска, Калининграда, Луганска, Херсона, Симферополя, а также Республики Беларусь — в Минске и Бресте. Кроме того, будет создано 24 эпизода уникального подкаста-аудиогида по выставкам "Освобождение. Путь к Победе", 12 лонгридов с ведущими историками и краеведами освобожденных территорий и девять викторин для широкой аудитории, которые будут размещены в тематическом разделе сайта РИА Новости."Проект "Освобождение. Путь к Победе" важен для восстановления исторической правды в сознании людей, для развенчания мифов о Великой Отечественной войне, запущенных нашими зарубежными "доброжелателями", для исторических территорий. Он напоминает о роли советского народа в достижении Великой Победы и разгроме фашизма. Мы обязаны помнить об этих людях, их мужестве, стойкости и самопожертвовании при обороне Родины", — прокомментировал старт проекта председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Проведение выставок планируется с января 2024 по апрель 2025 года. В каждом городе фотовыставка будет проходить в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Все фотографии снабжены QR-кодами для перехода на страницу с аудиоподкастом. В рамках аудиопродукта фактически будут созданы три мини-сериала: о событиях освобождения территорий СССР, о событиях освобождения Европы и о героическом подвиге тыла. Ежемесячно будет публиковаться не менее одного эпизода."Это не только образовательный проект, это и эмоциональный проект. Когда мы видим фото нашего бойца в Вене в апреле 45-го года, который играет на гармони, и наши солдаты и офицеры танцуют вместе с венцами, это дает большой эмоциональный заряд и объясняет правду войны. То, что мы освобождаем, что мы пришли с миром, и мы действительно армия освободителей. Фото объясняет намного больше, чем просто письменный рассказ", — рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы "Лучшие социальные проекты России".

https://ria.ru/20240125/fotografii-1923388354.html

https://ria.ru/20240125/konkurs-1923177084.html

https://ria.ru/20231226/mediabank-1918234542.html

https://ria.ru/20231215/proekt-1916129875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, ссср, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, роман карманов, владимир мединский, президентский фонд культурных инициатив, европа, вена, освобождение. путь к победе