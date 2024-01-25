РИА Новости презентовало проект "Освобождение. Путь к Победе"
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в презентации проекта "Освобождение. Путь к Победе", которая проходит в формате видеомоста Москва — Санкт-Петербург
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев участвует в презентации проекта "Освобождение. Путь к Победе", которая проходит в формате видеомоста Москва — Санкт-Петербург
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Презентация проекта "Освобождение. Путь к Победе" состоялась в ходе видеомоста Москва — Санкт-Петербург, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности вновь вошедших в Южный федеральный округ Российской Федерации территорий, а также Белоруссии, с регионами и городами России, базирующейся на единой исторической памяти. В рамках проекта будут отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание будет уделено подвигу советской молодежи в тылу и единству исторической судьбы страны.
"Запустив проект "Освобождение" в прошлом году, мы поставили перед собой масштабную задачу — опираясь на огромный архив военных фотографий Совинформбюро, рассказать обо всех ключевых этапах пути нашей страны к Великой Победе. Интерес к "Освобождению" превзошел наши ожидания", — отметил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Новый грант Президентского фонда культурных инициатив позволяет продолжить этот проект. В ближайших планах рассказ о доблестной обороне Ленинграда, подвиге тружеников тыла и о роли нашей Родины в освобождении Европы от "коричневой чумы", — добавил он.
Проект преследует просветительскую функцию и будет носить гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые в том числе инструментами новых медиа. В основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является "Россия сегодня".
"Освобождение. Путь к Победе" — новый проект информационного агентства "Россия сегодня", логичное продолжение проекта "Освобождение", который в 2023 году был с успехом реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В центре внимания — события полутора лет Великой Отечественной войны, история и хроника 1944 и 1945 годов. Ориентирован проект на тех, кто хочет узнать больше об этом периоде, о подвигах реальных людей, о том, как сначала освобождались, а после восстанавливались не только советские города, но и территории, которые мы называем Восточной Европой. Уверен, проект станет знаковым и для профессионалов, связанных с наукой, ведь показаны будут редчайшие снимки, и для тех, кто только начинает знакомство с нашей великой историей", — отметил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.
В рамках проекта будет проведено 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пскова, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Мурманска, Калининграда, Луганска, Херсона, Симферополя, а также Республики Беларусь — в Минске и Бресте. Кроме того, будет создано 24 эпизода уникального подкаста-аудиогида по выставкам "Освобождение. Путь к Победе", 12 лонгридов с ведущими историками и краеведами освобожденных территорий и девять викторин для широкой аудитории, которые будут размещены в тематическом разделе сайта РИА Новости.
"Проект "Освобождение. Путь к Победе" важен для восстановления исторической правды в сознании людей, для развенчания мифов о Великой Отечественной войне, запущенных нашими зарубежными "доброжелателями", для исторических территорий. Он напоминает о роли советского народа в достижении Великой Победы и разгроме фашизма. Мы обязаны помнить об этих людях, их мужестве, стойкости и самопожертвовании при обороне Родины", — прокомментировал старт проекта председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Проведение выставок планируется с января 2024 по апрель 2025 года. В каждом городе фотовыставка будет проходить в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Все фотографии снабжены QR-кодами для перехода на страницу с аудиоподкастом. В рамках аудиопродукта фактически будут созданы три мини-сериала: о событиях освобождения территорий СССР, о событиях освобождения Европы и о героическом подвиге тыла. Ежемесячно будет публиковаться не менее одного эпизода.
"Это не только образовательный проект, это и эмоциональный проект. Когда мы видим фото нашего бойца в Вене в апреле 45-го года, который играет на гармони, и наши солдаты и офицеры танцуют вместе с венцами, это дает большой эмоциональный заряд и объясняет правду войны. То, что мы освобождаем, что мы пришли с миром, и мы действительно армия освободителей. Фото объясняет намного больше, чем просто письменный рассказ", — рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы "Лучшие социальные проекты России".