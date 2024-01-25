https://ria.ru/20240125/prigovor-1923475213.html

Приговор Треповой стал самым строгим для женщин в России

Приговор Треповой стал самым строгим для женщин в России - РИА Новости, 25.01.2024

Приговор Треповой стал самым строгим для женщин в России

Приговор Дарье Треповой, осужденной к 27 годам колонии за совершение теракта в кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, стал самым большим когда-либо... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:22

2024-01-25T17:22

2024-01-25T17:22

происшествия

россия

владлен татарский

дарья трепова

взрыв в кафе в петербурге

московский городской суд

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Приговор Дарье Треповой, осужденной к 27 годам колонии за совершение теракта в кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам. Согласно законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. По совокупности преступлений срок не мог превышать 25 лет, однако затем в Уголовный кодекс включили норму, позволяющую назначить до 30 лет за преступления террористической направленности. Предыдущие рекордыСамые суровые сроки до Треповой получили участницы "банды амазонок", действовавшей в Ростовской области, — по 24 и 25 лет. На счету банды более 20 убийств, разбои, кражи, покушения, вооруженные нападения. До ужесточения наказания даже по террористическим статьям сроки не превышали 20 лет. Так, Мосгорсуд приговорил Зарему Мужахоеву к 20 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в 2003 году у ресторана на 1-й Тверской-Ямской улице. Во время разминирования взрывного устройства тогда погиб сотрудник ФСБ Сергей Трофимов. Украинская военнослужащая Надежда Савченко не отбыла свой приговор до конца, тем не менее 22-летний срок стал одним из самых суровых приговоров. Она получила срок по делу об убийстве на Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Позднее ее помиловали и вернули на родину в обмен на двух осужденных на Украине россиян.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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Дарья Трепова в зале суда Дарья Трепова в зале суда 2024-01-25T17:22 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, владлен татарский, дарья трепова, взрыв в кафе в петербурге, московский городской суд