Приговор Треповой стал самым строгим для женщин в России
Приговор Треповой на 27 лет колонии стал самым строгим для женщин в России
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Приговор Дарье Треповой, осужденной к 27 годам колонии за совершение теракта в кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам.
Согласно законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. По совокупности преступлений срок не мог превышать 25 лет, однако затем в Уголовный кодекс включили норму, позволяющую назначить до 30 лет за преступления террористической направленности.
Предыдущие рекорды
Самые суровые сроки до Треповой получили участницы "банды амазонок", действовавшей в Ростовской области, — по 24 и 25 лет. На счету банды более 20 убийств, разбои, кражи, покушения, вооруженные нападения.
До ужесточения наказания даже по террористическим статьям сроки не превышали 20 лет. Так, Мосгорсуд приговорил Зарему Мужахоеву к 20 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в 2003 году у ресторана на 1-й Тверской-Ямской улице. Во время разминирования взрывного устройства тогда погиб сотрудник ФСБ Сергей Трофимов.
Украинская военнослужащая Надежда Савченко не отбыла свой приговор до конца, тем не менее 22-летний срок стал одним из самых суровых приговоров. Она получила срок по делу об убийстве на Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Позднее ее помиловали и вернули на родину в обмен на двух осужденных на Украине россиян.